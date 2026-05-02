트럼프 "EU산 자동차·트럭 관세 25%로 인상"…EU "미국은 신뢰할 수 없는 파트너"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 1일 EU산 자동차·트럭 관세를 25%로 인상했다.
- EU 이행 불이행을 이유로 미국 내 생산 시 관세 면제를 제시했다.
- EU는 미국의 신뢰 불가 행보에 강력 대응을 선언했다.
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EU의회 "최대한 단호히 대응할 것"
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 유럽연합(EU)산 자동차와 트럭에 대한 관세를 25%로 인상하겠다고 밝혔다. EU는 미국이 신뢰할 수 없는 무역 파트너임을 드러낸 것이라고 즉각 반발했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜 게시물에서 "EU가 완전히 합의된 무역 협정을 이행하지 않고 있다는 사실에 근거해 다음 주부터 미국으로 들어오는 EU산 자동차·트럭에 부과하는 관세를 25%로 인상할 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "EU가 미국 공장에서 자동차·트럭을 생산할 경우 관세가 없다는 점은 완전히 이해되고 합의된 사항"이라고 덧붙였다. 미국 내 생산을 조건으로 관세 면제를 제시한 것이다.
EU는 즉각 반발했다. EU 의회의 베론트 랑에 무역위원회 의장은 "이번 최신 조치는 미국 측이 얼마나 신뢰할 수 없는지를 보여준다"며 "이것은 가까운 파트너를 대하는 방식이 아니다. 이제 우리는 우리의 강력한 입장을 바탕으로 최대한 명확하고 단호하게 대응하는 수밖에 없다"고 강조했다.
이번 관세 인상 조치는 미국과 EU가 이란 전쟁을 둘러싸고 갈등을 빚는 가운데 나온 것으로 양측의 무역 긴장이 한층 고조될 전망이다.
mj72284@newspim.com