양대노총 노동절 집회 2만3000여명 집결..."7월 총파업 원청교섭 쟁취"

AI 핵심 요약beta
- 63년만에 법정 공휴일로 지정된 1일 노동절에 민주노총과 한국노총이 서울에서 대규모 집회를 개최했다.
- 민주노총은 세종대로에서 약 1만명이 참석한 가운데 7월 총파업 투쟁으로 원청교섭 쟁취를 결의했다.
- 한국노총은 여의대로에서 약 3만명이 모여 노동기본권 강화와 노동시간 단축 등을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
집회 현장서 양경수 위원장 사퇴 요구도
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 63년만에 법정 공휴일로 지정된 1일인 노동절에 양대노총(민주·한국노총)이 서울 시내에서 대규모 집회를 벌였다.
이날 오후 3시 서울 종로구 세종대로 사거리에서 '2026 세계노동절대회'를 개최한 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 결의문을 통해 "전 조직·전면적 투쟁으로 7월 총파업을 성사시키고 원청교섭을 쟁취한다"고 밝혔다. 민주노총은 오후 3시 기준 주최 측 추산 약 1만명, 경찰 비공식 추산 약 8000명이 참석했다.
양경수 위원장은 대회사에서 "윤석열 정권의 탄압에 맞서 건설노동자 양회동이 스스로의 몸에 불을 당긴 노동절에, 공권력의 비호아래 처참한 죽음을 맞이한 화물노동자 서광석의 희생이 헛되지 않도록 체제를 바꾸고 정부의 책임을 물어야 한다"고 밝혔다.
이어 "우리는 진짜사장 원청이 교섭에 나오라 요구한다"며 "이제 비정규직, 원하청 노동자의 단결된 죽비로 그들을 호되게 후려쳐야 한다"고 말했다.
양 위원장은 "7월 총파업 투쟁으로 원청교섭을 쟁취하자"며 "그래야 인공지능을 앞세운 일자리 파괴 공세에 맞서 노동자 민중의 생존을 지켜낼 수 있다"고 주장했다.
박정훈 공공운수노조 부위원장은 "이제 이재명 대통령이 답해야 한다"며 "원청과의 단체교섭을 넘어 특수고용 플랫폼 노동자들의 노동 기본권 보장을 위한 노정교섭을 열자"고 말했다.
김영운 공무운노조 부위원장은 "공무원이라는 이유로 누리지 못하는 당연한 권리들도 많다"며 "모든 공무원이 차별 없이 단결하고, 교섭하고, 단체로 해동할 수 있도록 완전한 노동기본권 쟁취를 위한 길에 함께 해달라"고 했다.
김진억 민주노총 서울본부장은 "중도보수 이재명 정부와 진보, 온전한 노동자 권리를 요구하는 우리들과는 차이가 존재한다"며 특수고용·플랫폼·프리랜서·5인미만사업자 노동자에게 노동조합법, 근로기준법 적용 등을 요구했다.
이날 양 위원장이 단상 위에 오를 때 자신을 공공운수노조 조합원이라고 소개한 심모 씨가 단상 위로 올라 "양경수는 물러가라"라고 외치다 제지를 받고 끌려 나가는 일도 벌어졌다.
심씨는 취재진에게 "지금 저거(양 위원장) 진보당 지령받았다"며 "서광석 열사가 돌아가신 문제도 정부의 책임이 있는데 청와대 가서 대통령과 악수하고 여기서 열사 정신 운운하는 거 보고 있을 수 없다"고 말했다.
그러면서 "노동절이 완전 관제 행사가 돼버렸다. 노동절은 노동계급이 와야 된다고 생각해서 양 위원장은 분명히 사퇴해야 된다"며 "(이는) 공공운수노조 공식 입장이 아니고 저의 주장"이라고 덧붙였다.
대회를 마친 참가자들은 현재 세종대로에서 종로·을지로를 거쳐 시청광장으로 돌아오는 2.6㎞ 구간을 행진 중이다.
한국노동조합총연맹(한국노총)은 이날 오후 2시부터 서울 여의대로에서 전국노동자대회를 개최했다. 한국노총은 오후 3시 기준 주최측 추산 3만여명, 경찰 비공식 추산 1만 5000여명이 집결했다.
한국노총은 이날 ▲노동기본권 강화 ▲노동시간 단축, 산업재해 예방 대책 마련 ▲65세 정년연장 법제화 ▲주4.5일제 도입 등을 촉구했다.
calebcao@newspim.com