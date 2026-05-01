추경호 이철우 후보, 박정희 대통령 생가 합동 방문

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장 후보와 이철우 경북도지사 후보가 1일 박정희 생가를 합동 방문했다.
- 대구경북 공동 발전 비전을 제시하며 산업화 정신 계승 의지를 천명했다.
- 공동 경제권 구축과 산업 혁신 등 통합 리더십으로 승리를 다짐했다.
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대구경북은 공동운명체...반드시 승리해 대한민국 중심으로 도약
[대구·경북=뉴스핌] 김용락·남효선 기자=국민의힘 추경호 대구시장 후보와 이철우 경북도지사 후보가 6.3 지방선거를 앞두고 대구경북 공동 발전 비전을 제시하며 본격적인 협력 행보에 나섰다. 두 후보는 1일 3천여 명의 당원 및 지지자들과 함께 경북 구미시 상모동에 위치한 박정희 대통령 생가를 방문하고 산업화 정신 계승과 대구·경북 통합 발전을 위한 공동 의지를 천명했다.
이번 방문은 보수의 핵심 기반인 대구경북의 정체성을 재확인하고 지역 통합과 경제 재도약을 위한 공동 리더십을 강조하기 위한 상징적 행보로 평가된다. 조문을 마친 추경호 후보는 방명록을 통해 "박정희 대통령의 도전과 성장의 리더십을 이어받아 대구 경제를 살리겠다. 하나된 대구경북의 힘으로 반드시 승리를 지키겠다"고 밝혔다.
이철우 후보 역시 "박정희 정신으로 대구경북과 대한민국을 바로 세우겠다"고 강조하며 공동 의지를 분명히 했다. 두 후보는 행사 후 기자간담회를 통해 "대구와 경북은 하나의 공동운명체이며 힘을 모을 때 지역의 미래가 열린다"고 입을 모았다.
특히 ▲대구·경북 공동 경제권 구축▲TK 신공항 추진 및 행정 통합 기반 강화▲산업 구조 혁신 및 미래 성장동력 확보▲보수 가치 수호 및 지역 경쟁력 강화 등과 같은 대구경북 통합 기반의 경제 재도약을 제시했다.
추경호 후보는 "지금 대구는 단순한 개선이 아닌 구조 자체를 바꾸는 대전환이 필요한 시점"이라며 "산업 구조 혁신을 통해 경제 체질을 바꾸고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.
특히 추 후보는 이날 방문을 계기로 '전직 대통령 활동 지원 조례' 제정을 추진하기로 했다. 경제·외교·안보 분야 정책 자문 활용과 함께 정부 차원의 예우 복원을 촉구했다. 전직 대통령의 정책 경험과 네트워크를 지역 발전에 접목하겠다는 구상도 제시했다.
두 후보는 공동 선언에서 "대구경북이 함께 반드시 승리해 대한민국의 중심으로 다시 도약하겠다"며 "보수의 심장 대구경북을 지키고 자유와 번영의 대한민국을 이어가겠다"고 강조했다.
국민의힘 관계자는 "이번 합동 방문은 보수층 결집 대구·경북 통합 리더십 부각 산업화 정신 기반 경제 메시지 강화라는 측면에서 중요한 분수령"이라며 "두 후보의 공동 행보는 단순한 선거 연대를 넘어 대구경북을 하나의 경제권으로 묶는 전략적 신호"라고 평가했다.
yrk525@newspim.com