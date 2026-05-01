현대차 '블루멤버스', 개인에서 가족 단위로 회원 체계 확장

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 1일 블루멤버스에 패밀리 멤버십을 신설했다.
- 가족 구성원이 포인트를 함께 적립하고 실시간 공유한다.
- 5월 1일부터 7월 31일까지 가입 이벤트로 최대 100만 포인트를 추첨 지급한다.
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7월까지 출시 기념 이벤트…블루멤버스 포인트, 해비치 숙박권 등 경품
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차 '블루멤버스'가 가족 단위로 회원 체계를 확장한다.
현대차는 1일 포인트 기반 멤버십 '블루멤버스'에 가족 단위 회원 제도인 '패밀리 멤버십'을 신설한다고 밝혔다.
블루멤버스는 적립한 포인트를 차량 구매·정비는 물론 주유, 쇼핑, 카페, 레스토랑, 영화관까지 다양한 제휴처에서 현금처럼 사용할 수 있는 서비스다. 기존에는 개인 단위 회원제로 운영돼 회원 본인만 블루멤버스 포인트를 적립 및 사용할 수 있었다.
현대차는 국내 업계 최초로 이를 가족 단위로 확장해 구성원이 함께 포인트를 적립 및 실시간 공유하고 멤버십 혜택을 함께 누릴 수 있도록 했다.
가입을 위해서는 가족 대표 회원이 현대닷컴 홈페이지에서 가상의 가족 그룹 '패밀리'를 생성하고, 가족 구성원이 보낸 가입 신청을 수락하면 된다.
구성원은 차량 보유 여부와 관계없이 배우자, 직계 존·비속, 형제·자매 등 대표자 포함 최대 8명까지 참여할 수 있다.
한편 현대차는 5월 1일부터 7월 31일까지 패밀리 멤버십 출시 기념 이벤트를 운영한다.
기간 내 대표자 포함 2명 이상의 구성원이 패밀리 멤버십에 가입하면 최대 100만 블루멤버스 포인트를 추첨 지급하고, 구성원 간 포인트를 공유한 가족에게는 제주 해비치 호텔 숙박권, 안토 리조트 숙박권, 테마파크 입장권 등 다양한 경품을 추첨 제공한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 현대닷컴에서 확인할 수 있다.
현대차 관계자는 "블루멤버스 패밀리 멤버십을 통해 가족 모두가 함께 혜택을 누리는 새로운 경험을 선보인다"며 "진입 장벽을 낮추고 혜택은 늘려 더 많은 고객이 함께할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
한편 현대차는 가정의 달을 맞아 20~40대 고객(1976년 이후 출생)이 신차를 구매할 때 배우자, 직계 존·비속, 형제·자매의 현대차 구매 이력이 있을 경우 20만원의 할인을 제공한다.
y2kid@newspim.com