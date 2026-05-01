여야, 노동절 맞아 "노동 가치 존중받는 사회 만들겠다" 한목소리

AI 핵심 요약beta
- 여야는 1일 첫 법정공휴일 노동절을 맞아 노동 가치를 존중하는 사회를 만들겠다고 밝혔다.
- 민주당 부승찬 대변인은 노동자의 헌신에 감사하며 이재명 정부가 노동존중 사회를 완성하겠다고 강조했다.
- 국민의힘 박성훈 수석대변인은 노동자 권익 보호와 미래 노동환경 마련을 위해 입법 지원하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 여야는 5월 1일 첫 법정공휴일로 지정된 노동절을 맞아 "노동 가치가 존중받는 사회를 만들겠다"고 한목소리로 말했다.
부승찬 더불어민주당 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "제136주년 노동절을 맞아 대한민국 경제와 사회를 지탱해 온 3000만 노동자 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다"고 했다.
부 대변인은 '부지런히 일하라'는 뜻이 담긴 근로자의 날 대신 노동 그 자체의 가치를 기리는 노동절을 법정 공휴일로 맞이하는 첫해라며 "이는 단순한 명칭의 교체가 아니다. 노동의 주체성을 인정하고 그 가치를 사회 전체가 존중하겠다는 약속"이라고 했다.
그러면서 "다만 이름을 되찾은 것만으로 갈 길이 끝난 것은 아니다. 이 약속이 일터에서 확실한 보상과 안전으로 구현될 때, 비로소 노동이 제대로 존중받는 사회로 나아갈 수 있다"고 했다.
이어 "이재명 정부와 더불어민주당은 모든 일터에서 노동자의 생명이 보호받고, 헌신에 걸맞은 대우가 보장되는 '노동존중 사회'를 완성하기 위해 끝까지 책임을 다하겠다"고 강조했다.
이날 박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평을 통해 " 오늘도 대한민국 경제 현장 곳곳에서 묵묵히 헌신하시는 노동자 여러분의 노고에 깊은 경의를 표한다"고 말했다.
박 대변인은 "땀 흘려 일하는 국민이 대우받고 그 결실이 공정하게 나누어지는 사회를 만드는 것은 정치권의 기본 책무다. 국민의힘은 오늘날의 대한민국이 노동자 여러분의 땀방울 위에 세워졌음을 결코 잊지 않고 있다"고 언급했다.
또 "지금 우리 경제는 AI가 주도하는 5차 산업혁명이라는 거대한 전환의 시대를 지나고 있다. 기술의 진보가 일터의 풍경을 바꾸고 있는 지금, 낡은 이념에 사로잡힌 반시장적·반기업적 규제들이 오히려 노동자의 기회를 빼앗고 노동환경 전반에 악영향을 미치고 있다"며 "우리 노동시장이 직면한 변화의 물결이 새로운 기회라는 결실로 이어질 수 있도록, 정치권이 든든한 뒷받침이 되겠다"고 밝혔다.
박 대변인은 "국민의힘은 노동자의 권익이 빈틈없이 보호되는 미래형 노동환경 마련을 위해 입법적 지원을 아끼지 않겠다"며 "노동자의 가치를 제대로 존중하고 더 많은 기회로 보답하는 나라, 국민의힘이 반드시 만들겠다"고 말을 맺었다.
한편 5월1일은 기존 '근로자의 날'이었으나 63년 만에 노동절로 복원되고 처음으로 법정 공휴일로 지정됐다.
100wins@newspim.com