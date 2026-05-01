징검다리 휴일 첫날 전국 최대 교통량 예상…서울-부산 최대 9시간

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사가 1일 전국 교통량 605만대로 예상했다.
- 지방방향 경부·영동선이 11~12시 최대로 혼잡하다.
- 서울-부산 최대 9시간10분, 서울방향 7시간30분 소요된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 첫 노동절 법정공휴일이자 징검다리 휴일 첫날인 1일 전국에 많은 교통량이 몰릴 것으로 예상된다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 예상 교통량은 605만대다. 수도권에서 지방으로 46만대, 지방에서 수도권으로 48만대다. 가정의 달 징검다리 연휴 중 최대 교통량이 예상된다.
지방방향에 정체가 집중되고, 서울방향은 다소 혼잡할 것으로 보인다. 지방방향은 경부선과 영동선이 가장 혼잡하다.
지방방향은 이날 11~12시에 최대로 혼잡하고, 21~22시에 해소된다. 서울방향은 12~13시에 최대치로 혼잡하다가 22~23시에 해소될 전망이다.
대도시 간 예상 최대소요시간(요금소 기준)은 지방방향으로 서울-부산 최대 9시간 10분이다. 서서울-목포는 8시간10분, 서울-광주는 7시간30분이다. 서울-강릉 6시간20분, 서울-대전 4시간40분, 남양주-양양은 4시간 30분이다.
서울방향으로는 서울-부산 7시간30분, 서서울-목포 5시간, 서울-광주 4시간50분, 서울-대전 2시간40분, 남양주-양양 2시간20분이다.
다만 당일 교통상황에 따라 변동 가능성이 있으며, 노선마다 다소 차이가 있다.
100wins@newspim.com