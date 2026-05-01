서울AI재단, '서울AI스마트시티센터' 토요일 운영…무료 이용

AI 핵심 요약beta
- 서울AI재단이 1일 시민 대상 토요일 AI 교육 운영을 시작했다.
- 소상공인·직장인 대상 생성형 AI 콘텐츠 제작과 청소년 사고력 교육을 실시한다.
- 가족 체험 프로그램과 AI 오픈포럼도 새로 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울AI재단은 시민 누구나 맞춤형 AI 교육을 무료로 받을 수 있는 서울AI스마트시티센터 토요일 운영을 시작한다고 1일 밝혔다.
서울AI스마트시티센터는 AI 활용 역량을 높이는 실습형 교육에 중점을 뒀다. 재단은 소상공인과 직장인·취업 준비생을 위한 생성형 AI 콘텐츠 제작 과정, 청소년 대상 사고력 교육, 가족 참여형 체험 프로그램 등을 마련하고, AI 오픈포럼을 새로 선보였다.
가족 대상 프로그램으로는 지니봇과 놀자(카드코딩으로 배우는 컴퓨팅 사고력 기초), 북(BOOK)적북적 우리가족 AI 동화(AI 동화 만들기) 등이 마련됐다. 직장인과 취업 준비생, 소상공인을 위한 과정은 AI 콘텐츠 제작 실전 클래스 등 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작과 마케팅 실습 등이 있다.
또 청소년 대상 교육은 AI 이해를 바탕으로 문제 해결 능력을 키우는 AI 사고력 프로그램으로 구성됐다. 학부모 대상 AI 시대 자녀 교육 강의도 운영된다.
아울러 AI 오픈포럼은 ▲ AI 시대의 로봇 윤리 ▲ 비전공자의 AI 시대 창업 도전 ▲ AI 시대 교육의 변화 등을 주제로 열린다.
김만기 서울AI재단 이사장은 "서울AI스마트시티센터 토요일 교육은 더 많은 시민이 AI에 가깝게 다가갈 수 있기를 바라는 마음으로 기획했다"며 "재단은 서울AI스마트시티센터, 서울디지털동행플라자, 서울AI디지털배움터 등을 통해 서울시 공공 공간에서 AI 기술의 변화를 체험하며 AI 일상화 속도를 높여 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com