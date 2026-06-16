전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

뉴욕증시, 미·이란 종전 합의에 일제히 랠리…다우 사상 최고 마감

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 뉴욕증시는 15일 미·이란 예비 합의 소식에 일제히 급등 마감했다
  • 호르무즈 해협 재개방 기대에 유가 4.9% 급락하며 인플레 우려가 완화됐다
  • 이에 기술·크루즈주는 랠리, 에너지주는 약세를 보였고 연준 금리 동결 기대가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 15일(현지시간) 일제히 급등 마감했다. 미국과 이란이 중동 전쟁을 끝내고 호르무즈 해협을 재개방하는 예비 합의에 이르면서 유가가 하락하고 인플레이션 우려가 완화된 영향이다. 다우지수는 사상 최고치로 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 468.77포인트(0.92%) 오른 5만1671.03에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 122.83포인트(1.65%) 상승한 7554.29, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 795.10포인트(3.07%) 급등한 2만6683.94를 각각 기록했다.

세 지수 모두 사흘 연속 상승했다. 일주일여 전 중동 긴장과 인공지능(AI) 관련주 후퇴로 멈춰 섰던 월가의 기록적 상승세를 회복한 것이다.

오는 19일 스위스에서 공식 서명될 것으로 예상되는 미국과 이란의 이번 합의 틀은 이란의 핵 프로그램과 이스라엘-레바논 분쟁 같은 핵심 쟁점은 다루지 않았다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

그럼에도 미국 원유 선물은 이 소식에 4.9% 급락하며 지난 3월 이후 최저 수준을 기록했다. 유가에 민감한 항공·크루즈 주식에는 도움이 됐고 에너지 주식에는 타격이 됐다. 크루즈 기업 중에서는 노르위전 크루즈와 카니발이 각각 3.78%, 3.24% 올랐다.

금리에 민감한 기술주는 랠리를 펼쳤다. 낮은 유가가 인플레이션 우려를 완화하면서 투자자들이 더 위험한 베팅을 편하게 받아들인 결과다.

이날 대규모 회사채 발행에 나선 엔비디아는 3.54% 상승했다. 일론 머스크의 스페이스X 주가는 19.95% 급등해 거래 이틀째 큰 폭으로 올랐다. 마이크론은 월가의 낙관론에 힘입어 10.84% 전진했다. 팔라델피아 반도체 지수는 5.45% 상승했다.

세테라 인베스트먼트 매니지먼트의 진 골드먼 최고투자책임자(CIO)는 "시장은 전형적인 안도 랠리로 오르고 있다"며 "미·이란 합의가 유가를 큰 폭으로 끌어내리고 있다. 이것이 인플레이션 우려를 완화하고 기본적으로 투자자들을 기술주 같은 위험자산으로 다시 밀어넣고 있다"고 분석했다.

투자자들 사이에서는 중동발 원유 공급 재개와 유가 완화가 인플레이션과 씨름하는 연방준비제도(Fed)에 차입 비용을 올리는 대신 금리를 동결할 여지를 줄 수 있다는 기대가 나온다.

이란 합의와 함께 이번 주 또 다른 큰 관심사는 17일 예정된 연방준비제도(Fed)의 정책 발표다. 이번 회의는 케빈 워시 의장이 지난달 제롬 파월의 뒤를 이은 후 처음 주재하는 정책회의로, 높은 에너지 비용이 소비자 물가에 스며들고 있음을 보여준 5월 인플레이션 지표 발표 이후 열린다.

시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치에 따르면 트레이더들은 연준이 이번 주 금리를 동결할 것으로 예상하면서도 연말까지 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 인상 확률을 42%로 반영하고 있다.

잭스 인베스트먼트 매니지먼트의 브라이언 멀베리 수석 시장 전략가는 "예상보다 훨씬 질서정연한 모습이며 그것은 나쁘지 않다"며 "이것은 출발부터 일종의 밈 주식 같은 것이 아니다. 실제로 사람들이 빠르게 사고팔려는 게 아니라 포트폴리오에 담아 보유하고 있다"고 말했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 8.77% 급락한 16.13을 기록했다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동