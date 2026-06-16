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이마트, 2980원 통닭 꺼냈다…상반기 인기 먹거리 '초특가'

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  • 이마트가 18일부터 인기 먹거리 할인행사를 연다.
  • 반값 옛날통닭과 미국산 소고기를 최대 50% 할인했다.
  • 무한 골라담기 행사로 장바구니 부담을 낮췄다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

18일부터 일주일간 할인 행사…옛날통닭·미국산 소고기 특가 판매
스낵·즉석밥 '무한 골라담기' 재개…오프라인 쇼핑 재미도 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이마트가 상반기 고객 호응이 컸던 인기 먹거리 상품을 앞세워 대규모 할인 행사에 나선다. 고물가 속 장바구니 부담을 낮추는 동시에, 이마트만의 상품·가격 경쟁력을 강조하겠다는 전략이다.

16일 이마트는 오는 18일부터 24일까지 일주일간 인기 먹거리 할인 행사를 진행한다고 밝혔다. 대표 상품은 국내산 냉장 닭을 사용한 '반값 옛날통닭'이다. 18일부터 21일까지 4일간 이마트 델리 코너에서 행사카드로 결제하면 50% 할인된 한 마리 2980원에 구매할 수 있다.

이마트가 상반기 고객들에게 큰 사랑을 받은 인기 먹거리 상품을 저렴한 가격에 선보이는 할인 행사를 연다. [사진=이마트 제공]

옛날통닭은 지난 3월 고래잇 행사 당시 일주일간 8만 마리 이상 판매된 인기 상품이다. 매장에서 직접 튀겨 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 살린 것이 특징이다. 이마트는 이번 행사에서 3월보다 낮은 2000원대 가격으로 상품을 선보여 고객 접근성을 높였다.

미국산 냉장 소고기 전 품목도 할인 판매한다. 행사카드 결제 시 40% 할인되며, 삼성카드 결제 시 10% 추가 할인을 더해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 대표 상품인 '미국산 프라임 척아이롤'은 50% 할인 적용 시 100g당 2490원에 구매할 수 있다. 부채살, 살치살, 갈비살, 아롱사태 등 다양한 부위도 행사 대상에 포함했다.

오프라인 쇼핑의 재미를 살린 '무한 골라담기' 행사도 18일부터 21일까지 진행된다. '롯데 스낵 무한 골라담기'는 점포에 비치된 전용 박스에 상품을 수량 제한 없이 담아 2만5000원에 구매하는 방식이다. 지난 행사 당시 과자 카테고리 매출과 고객 수가 각각 전년 동기 대비 20%, 15% 증가하는 등 좋은 반응을 얻었다.

'하림 더미식 즉석밥 포대 무한 골라담기'도 다시 선보인다. 미니 포대에 즉석밥을 담아 1만9980원에 구매할 수 있으며, 백미뿐 아니라 잡곡·흑미 등 다양한 상품을 선택할 수 있다. 정우진 이마트 마케팅담당은 "고객 성원에 보답하고자 상반기 인기 상품 행사를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 만족할 수 있는 상품과 가격을 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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