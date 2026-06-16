이마트, 2980원 통닭 꺼냈다…상반기 인기 먹거리 '초특가'

18일부터 일주일간 할인 행사…옛날통닭·미국산 소고기 특가 판매

스낵·즉석밥 '무한 골라담기' 재개…오프라인 쇼핑 재미도 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이마트가 상반기 고객 호응이 컸던 인기 먹거리 상품을 앞세워 대규모 할인 행사에 나선다. 고물가 속 장바구니 부담을 낮추는 동시에, 이마트만의 상품·가격 경쟁력을 강조하겠다는 전략이다.

16일 이마트는 오는 18일부터 24일까지 일주일간 인기 먹거리 할인 행사를 진행한다고 밝혔다. 대표 상품은 국내산 냉장 닭을 사용한 '반값 옛날통닭'이다. 18일부터 21일까지 4일간 이마트 델리 코너에서 행사카드로 결제하면 50% 할인된 한 마리 2980원에 구매할 수 있다.

이마트가 상반기 고객들에게 큰 사랑을 받은 인기 먹거리 상품을 저렴한 가격에 선보이는 할인 행사를 연다. [사진=이마트 제공]

옛날통닭은 지난 3월 고래잇 행사 당시 일주일간 8만 마리 이상 판매된 인기 상품이다. 매장에서 직접 튀겨 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 살린 것이 특징이다. 이마트는 이번 행사에서 3월보다 낮은 2000원대 가격으로 상품을 선보여 고객 접근성을 높였다.

미국산 냉장 소고기 전 품목도 할인 판매한다. 행사카드 결제 시 40% 할인되며, 삼성카드 결제 시 10% 추가 할인을 더해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 대표 상품인 '미국산 프라임 척아이롤'은 50% 할인 적용 시 100g당 2490원에 구매할 수 있다. 부채살, 살치살, 갈비살, 아롱사태 등 다양한 부위도 행사 대상에 포함했다.

오프라인 쇼핑의 재미를 살린 '무한 골라담기' 행사도 18일부터 21일까지 진행된다. '롯데 스낵 무한 골라담기'는 점포에 비치된 전용 박스에 상품을 수량 제한 없이 담아 2만5000원에 구매하는 방식이다. 지난 행사 당시 과자 카테고리 매출과 고객 수가 각각 전년 동기 대비 20%, 15% 증가하는 등 좋은 반응을 얻었다.

'하림 더미식 즉석밥 포대 무한 골라담기'도 다시 선보인다. 미니 포대에 즉석밥을 담아 1만9980원에 구매할 수 있으며, 백미뿐 아니라 잡곡·흑미 등 다양한 상품을 선택할 수 있다. 정우진 이마트 마케팅담당은 "고객 성원에 보답하고자 상반기 인기 상품 행사를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 만족할 수 있는 상품과 가격을 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com