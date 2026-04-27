서울AI재단, MIT와 'AI 기반 도시 문제 해결' 공동 연구 착수

AI 핵심 요약beta
- 서울AI재단이 27일 MIT 센서블 시티 랩과 도시 문제 해결을 위한 공동 연구에 착수했다.
- 공공 공간 시각데이터 기반 AI 기술로 보행 환경 개선, 공공 안전 강화 등 8개 핵심 과제를 수행한다.
- 10월 서울 어반 AI 포럼을 개최해 연구 성과를 시민과 전문가에게 공유할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울AI재단은 MIT 센서블 시티 랩과 서울의 도시 문제 해결을 위해 공동 연구에 착수했다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 세계적 수준의 AI 연구역량을 서울시 정책과 행정 현장에 접목해 시민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 창출하기 위함이다.
MIT 센서블 시티 랩은 센서·데이터를 기반으로 도시를 분석하고 스마트 시티·건축환경 분야 혁신을 연구하는 연구기관이다. 이번 협업은 지난 2월 서울AI재단이 개소한 서울글로벌AI연구소가 주도할 방침이다.
재단과 MIT가 수행하는 연구 주제는 '공공 공간 시각데이터 기반 AI 기술'이다. 보행 환경 개선, 공공 안전 강화, 관광 경험 혁신, 역사자원 활용 고도화 등 시민 생활과 밀접한 분야의 연구과제를 수행하여 보다 정교하고 선제적인 정책 대응 기반을 마련한다.
연구과제 착수 전 재단은 연구 실효성을 높이기 위해 서울시 본청·투출기관을 대상으로 수요조사·심층 인터뷰를 실시하고, 전문가 심의를 거쳐 공공 공간, 안전, 역사, 관광 등 서울의 주요 도시 현안과 연계된 8개 핵심 연구 과제를 선정했다.
이번 연구는 도시 CCTV 영상, 크라우드소싱 이미지, 역사 기록물 등 방대한 시각 데이터를 인공지능 기술로 분석해 시민 이동 패턴과 공간 이용 특성을 입체적으로 파악하는 데 중점을 둔다.
오는 10월에는 '서울 어반 AI 포럼'을 개최해 연구 과제 중간 성과를 시민과 전문가에게 공유하고, 국내외 AI 전문가들과 함께 도시 AI의 발전 방향에 대한 심도 있는 논의를 할 예정이다.
김만기 서울AI재단 이사장은 "이번 연구는 글로벌 AI 연구의 최전선에 있는 MIT의 연구 역량과 서울시의 행정 경험이 만난 것으로 서울시 도시문제 해결에 실질적인 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 재단은 MIT를 포함한 세계 유수 연구기관과 협력하며, 서울시민이 서울의 공공 공간에서 AI 기술의 변화를 직접 체감할 수 있도록 AI 일상화의 속도를 높여 나가겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com