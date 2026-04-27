[오늘의 정치일정] 4월 27일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령실 외교부 장관들이 26일 실국장회의를 열었다.
- 통일부 장관이 판문점선언 8주년 기념식에 참석했다.
- 민주당 정청래 대표가 안성 현장 행사에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
08:00 국회 중동전쟁 경제대응 특별위원회
16:00 국가보훈위(총리 주재)
<통일부>
-장관
14:00 4.27 판문점선언 8주년 기념식 참석(국회의원회관 대회의실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
16:00 국가보훈위원회
-차관
10:00 해군 2함대 현장점검
<국가보훈부>
-장관
11:00 2030청년자문단 발대식(국립서울현충원)
14:00 안중근 의사 유해발굴 토론회(의원회관 제8간담회의실)
16:00 국가보훈위원회 출범식(정부서울청사)
-차관
16:00 국가보훈위원회 회의(정부서울청사)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 경기 안성시 현장 최고위원회의(김보라 경기 안성시장 후보 선거사무소, 경기 안성시 보개원삼로 1, 서우빌딩 5층)
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 안성중앙시장 민생현장 방문(안성맞춤시장 입구, 경기 안성시 중앙로 400번길 18)
14:00 4‧27 판문점선언 8주년 기념식(의원회관 대회의실)
-천준호 원내대표 직무대행
공개 일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국회 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30, 선거대책위원회 회의(국회 본관 224호)
13:00, 평택시 체육회장 예방(평택시체육회, 평택시 평남로 615)
15:20, 고덕 에듀타운 상가 인사(평택원예농협 고덕함박지점 인근)
17:30, 고덕국제신도시 퇴근 인사(우성고덕타워 앞, 평택시 고덕국제대로 94)
19:30, 청북읍 상가 인사(평택 청북신도시 중심 상가 인근)
-서왕진 원내대표
09:30 제1차 중앙선거대책위원회(국회 본관 223호)
11:00 [녹화/인터뷰] KBC 여의도초대석
15:30 [녹화/TV토론] 광주KBS 740토론
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
08:30 순천KBS-R '시사초점 전남동부입니다' 전화인터뷰
09:20 개혁신당 울산광역시당 예비후보자 출마 기자회견(울산광역시의회 프레스센터 3층)
-이주영 정책위의장
통상업무