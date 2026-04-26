서영교, 원내대표 불출마…"국조위·법사위 역할에 집중"

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"윤석열 정권 조작 만행 낱낱이 밝혀 책임 묻겠다"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 서영교 더불어민주당 의원은 26일 원내대표 선거 불출마 의사를 밝히며 "국정조사위원장으로, 법사위원장으로의 역할과 임무에 집중하고 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

서 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "윤석열정권 정치검찰 조작기소 국정조사위원장으로서 막중한 임무를 수행하고 있다"며 "윤석열 정권이 이재명 대통령후보를 비롯한 정적을 제거하기 위해 저질렀던 만행들을 모두 밝혀 국민께 보고드리고 있다"고 말했다.

서영교 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "많은 것들이 드러났다. 경악할 일들이다"라며 "최선을 다하며 진상을 규명해내고 계시는 국조위원님들과 윤석열 정치검찰·감사원·국정원 등의 조작을 낱낱이 더 밝혀내 꼭 법적, 정치적 책임을 묻겠다"고 강조했다.

서 의원은 "법사위원장으로서 검찰개혁, 사법개혁, 민생·경제입법 등 중요한 임무를 수행하고 있다"고 덧붙였다.

그는 "원내대표 선거가 시작됐다"며 "지난해 원내대표 출마했던 사람으로 출마를 고심했다"고 했다. 그러면서 "이번에는 국정조사위원장으로, 법사위원장으로의 역할과 임무에 집중하고 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

seo00@newspim.com