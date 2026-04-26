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"아동학대, 가족센터에서 먼저 막는다"...성평등가족부, 예방·부모교육 강화 나서

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  • 성평등가족부가 26일 27일 도봉구가족센터에서 간담회를 개최한다.
  • 보건복지부 등과 가족센터 중심 아동학대 예방 부모교육 방안을 논의한다.
  • 기관 연계 강화와 교육 확대를 통해 아동학대 재발 방지 대책을 모색한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도봉구가족센터서 복지부·서울시·전문기관과 간담회
예비부부·맞벌이·아버지 대상 생애주기 부모교육 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부가 보건복지부 등 관계기관과 함께 가족센터를 거점으로 한 아동학대 예방과 부모교육 활성화 방안을 논의하는 자리를 마련한다.

성평등가족부는 오는 27일 오후 도봉구가족센터에서 보건복지부, 서울특별시, 한국건강가정진흥원, 아동권리보장원 관계자와 학계·현장 전문가 등이 참석한 가운데 아동학대 예방 및 부모교육 활성화 방안을 모색하기 위한 간담회를 개최한다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공공부문 성희롱 성폭력 사건 대응강화 양성평등정책담당관 회의를 주재하고 있다.2026.04.23 gdlee@newspim.com

이번 간담회는 가족센터를 중심으로 부모교육·가족관계 교육을 확대하고 아동학대 대응 과정에서 가족센터와 아동보호전문기관 간 연계·협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 아동학대 조기 발견과 초기 대응 강화를 위해 학대 의심 징후 발견 시 신속한 신고와 기관 간 역할 분담이 이뤄질 수 있도록 사례를 공유하고 협력 방안을 논의한다.

도봉구가족센터는 위기 징후 발견과 아동보호전문기관 연계 등 아동학대 대응 및 위기가족 지원 사례를 발표하고 서울시는 '서울가족학교' 운영 사례를 중심으로 가족교육 성과를 공유할 예정이다.

보건복지부는 가족센터의 '지역유관기관 협의체'를 활용해 기관 간 전문성을 공유하고 네트워크를 구축하는 방안을 제안한다.

성평등가족부는 아동학대 판정 이후에도 원가정에서 분리되지 못한 아동에 대한 지원체계 마련과 재학대 방지를 위한 부모교육·상담·사례관리 프로그램 연계 등을 요청할 계획이다.

성평등가족부는 아동학대 예방과 가족 기능 회복을 위해 전국 가족센터를 통해 부모교육과 가족관계 교육을 확대한다는 방침이다.

예비부부·신혼부부 등 청년층 대상 교육을 늘리고 맞벌이 가정과 아버지 참여를 고려한 주말·야간 프로그램을 운영하는 한편, 기업·학교 등을 찾아가는 부모교육도 활성화할 계획이다.

또 영·유아 자녀를 둔 부모를 위해 보건복지부의 '긍정양육 콘텐츠'를 가족센터 교육 과정에 포함하고 '가족교육의 중요성 및 활성화 방안'을 주제로 한 포럼도 추진한다. 구체적인 교육 일정은 5월 중 가족센터 누리집에 게시될 예정이다.

원민경 성평등가족부 장관은 "아동이 건강하게 성장하기 위해서는 부모의 양육 역량과 가족 간 소통 기반을 강화하는 것이 중요하다"며 "지역사회 유관기관 간 협력을 바탕으로 아동학대 대응 체계를 촘촘히 구축하고, 부모교육과 가족관계 교육의 접근성을 높여 실질적인 예방 효과를 거둘 수 있도록 정책적 노력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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