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뉴욕증시 프리뷰, 美·이란 종전 합의에 위험자산 랠리…나스닥 선물 2% 급등, 유가 5%↓

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시가 15일 FOMC·중동협상·BOJ를 앞뒀다
  • 미국·이란 종전 기대에 유가 5% 급락했다
  • 일본은행 금리 인상 우려에 증시 변동성 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美·이란 종전 합의에 위험선호 회복
스페이스X(SPCX) 상장 흥행도 투자심리 자극
연준 점도표·BOJ 금리 인상 여부가 최대 변수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이번 주 뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 미국·이란 종전 협상, 일본은행(BOJ) 금융정책회의라는 세 가지 대형 이벤트를 동시에 소화하게 된다. 미국과 이란의 종전 합의 기대가 금융시장에 안도감을 주고 있지만, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 기조와 일본의 금리 인상 가능성은 여전히 시장의 불안 요인으로 남아 있다.

15일(현지시간) 미 동부시간 오전 8시 45분 기준 나스닥100 E-미니 선물은 607.50포인트(2.03%) 상승했고, S&P500 E-미니 선물과 다우존스 E-미니 선물은 각각 1.24%, 0.97% 상승했다.

아시아 증시도 강세를 나타냈다. 일본 닛케이225지수는 장중 사상 최고치를 기록한 뒤 5% 상승 마감했고, 코스피는 5.2% 급등했다. 홍콩 항셍지수는 0.5%, 유럽 STOXX600 지수는 0.6% 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

시장의 가장 큰 관심은 17일 예정된 FOMC에 쏠려 있다. 시장은 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성을 98% 이상 반영하고 있다. 투자자들은 금리 결정 자체보다 점도표와 경제전망(SEP), 그리고 케빈 워시 신임 연준 의장이 내놓을 메시지에 주목하고 있다.

다만 미국과 이란의 합의가 유가 안정으로 이어질 경우 연준이 다소 매파적인 입장을 유지하더라도 시장 충격은 제한적일 수 있다는 분석이 나온다. 최근 유가 급등으로 높아졌던 인플레이션 우려가 완화될 가능성이 커졌기 때문이다.

美·이란 종전 합의 기대…유가 5% 급락

투자심리를 끌어올린 가장 큰 요인은 미국과 이란의 종전 협상 진전이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 소셜미디어를 통해 이란과의 양해각서(MOU)가 최종 타결됐다고 밝혔다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 양측이 19일 스위스에서 공식 서명식을 진행할 예정이라고 말했다.

다만 이번 기본 합의에는 이란 핵 프로그램과 이스라엘·레바논 분쟁 등 핵심 현안은 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

시장은 우선 호르무즈 해협 재개방에 주목했다. 트럼프 대통령은 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 재개방을 승인했다고 밝혔으며, 이에 따라 국제유가는 5% 이상 급락했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 80달러 안팎까지 하락하며 3월 이후 최저 수준으로 내려왔다.

월가의 공포지수로 불리는 CBOE 변동성지수(VIX)는 16.65까지 하락하며 1주일 만의 최저 수준을 기록했다. 지난주 기록했던 2개월래 고점에서 빠르게 후퇴한 것이다.

이토로의 랄레 아코너 글로벌 시장 분석가는 "시장은 중동 상황이 지속적으로 개선될 것으로 보고 이를 가격에 반영하고 있다"며 "다만 긴장이 다시 고조될 경우 최근 움직임은 빠르게 되돌려질 수 있다"고 말했다.

◆ BOJ 금리 인상 여부도 변수

FOMC와 함께 16일 열리는 일본은행 금융정책결정회의도 주요 변수로 꼽힌다. 시장에서는 일본은행이 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 가능성을 높게 보고 있다. 현실화될 경우 1995년 이후 가장 높은 금리 수준이 된다.

전문가들은 일본은행이 금리 인상에 나설 경우 글로벌 통화긴축 우려가 재부각되며 증시에 부담을 줄 수 있다고 보고 있다.

특히 엔화 강세가 촉발될 경우 글로벌 금융시장의 핵심 유동성 공급원이었던 엔 캐리 트레이드 청산 가능성이 제기될 수 있다는 점도 경계 요인으로 꼽힌다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

항공·반도체 강세…스페이스X 상승세 지속

유가 급락에 따른 수혜와 피해는 종목별로 엇갈렸다.

연료비 부담 완화 기대에 ▲유나이티드항공(UAL)은 5% 상승했고, ▲델타항공(DAL)과 ▲아메리칸항공(AAL)은 각각 4% 올랐다. ▲노르웨이지안크루즈(NCLH) ▲카니발(CCL) ▲로열캐리비안(RCL) 등 크루즈주도 4% 가량 상승했다.

반면 에너지주는 일제히 하락했다. ▲엑슨모빌(XOM)과 ▲셰브론(CVX)은 각각 3% 가량 떨어졌고, ▲APA(APA) ▲ 데번에너지(DVN) ▲마라톤페트롤리엄(MPC) ▲EOG리소시스(EOG) 등도 2~4% 하락세를 나타냈다.

기술주 가운데서는 ▲스페이스X(SPCX)가 가장 큰 관심을 받았다. 스페이스X는 나스닥 상장 첫날 19% 급등하며 시가총액 2조달러를 돌파한 데 이어 이날 개장 전 거래에서도 5~6% 추가 상승했다.

반도체주도 강세를 보였다. ▲마이크론(MU)은 증권사들의 잇따른 목표주가 상향에 힘입어 7.4% 급등했고, ▲엔비디아(NVDA)는 2% ▲인텔(INTC)은 2.7% ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 4.6% 상승했다.

특히 TD코웬이 마이크론 목표주가를 660달러에서 1500달러로 상향하며 "AI 시대 메모리 수요는 경기순환이 아닌 구조적 성장"이라고 평가한 점이 투자심리를 자극했다.

한편 미디어 업계에서는 ▲폭스(FOX)가 스트리밍 플랫폼 ▲로쿠(ROKU)를 약 220억달러에 인수하기로 합의했다는 소식도 주목받았다. 폭스의 주가는 이날 개장 전 거래에서 11% 넘게 하락했다.

한편 이번 주 미국 증시는 19일 '준틴스 데이(Juneteenth)'를 맞아 휴장한다. 시장은 FOMC 결과와 중동 협상 진전 여부, BOJ 결정에 따라 단기 방향성을 결정할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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