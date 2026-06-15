뉴욕증시 프리뷰, 美·이란 종전 합의에 위험자산 랠리…나스닥 선물 2% 급등, 유가 5%↓

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美·이란 종전 합의에 위험선호 회복

스페이스X(SPCX) 상장 흥행도 투자심리 자극

연준 점도표·BOJ 금리 인상 여부가 최대 변수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이번 주 뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 미국·이란 종전 협상, 일본은행(BOJ) 금융정책회의라는 세 가지 대형 이벤트를 동시에 소화하게 된다. 미국과 이란의 종전 합의 기대가 금융시장에 안도감을 주고 있지만, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 기조와 일본의 금리 인상 가능성은 여전히 시장의 불안 요인으로 남아 있다.

15일(현지시간) 미 동부시간 오전 8시 45분 기준 나스닥100 E-미니 선물은 607.50포인트(2.03%) 상승했고, S&P500 E-미니 선물과 다우존스 E-미니 선물은 각각 1.24%, 0.97% 상승했다.

아시아 증시도 강세를 나타냈다. 일본 닛케이225지수는 장중 사상 최고치를 기록한 뒤 5% 상승 마감했고, 코스피는 5.2% 급등했다. 홍콩 항셍지수는 0.5%, 유럽 STOXX600 지수는 0.6% 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

시장의 가장 큰 관심은 17일 예정된 FOMC에 쏠려 있다. 시장은 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성을 98% 이상 반영하고 있다. 투자자들은 금리 결정 자체보다 점도표와 경제전망(SEP), 그리고 케빈 워시 신임 연준 의장이 내놓을 메시지에 주목하고 있다.

다만 미국과 이란의 합의가 유가 안정으로 이어질 경우 연준이 다소 매파적인 입장을 유지하더라도 시장 충격은 제한적일 수 있다는 분석이 나온다. 최근 유가 급등으로 높아졌던 인플레이션 우려가 완화될 가능성이 커졌기 때문이다.

◆ 美·이란 종전 합의 기대…유가 5% 급락

투자심리를 끌어올린 가장 큰 요인은 미국과 이란의 종전 협상 진전이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 소셜미디어를 통해 이란과의 양해각서(MOU)가 최종 타결됐다고 밝혔다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 양측이 19일 스위스에서 공식 서명식을 진행할 예정이라고 말했다.

다만 이번 기본 합의에는 이란 핵 프로그램과 이스라엘·레바논 분쟁 등 핵심 현안은 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

시장은 우선 호르무즈 해협 재개방에 주목했다. 트럼프 대통령은 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 재개방을 승인했다고 밝혔으며, 이에 따라 국제유가는 5% 이상 급락했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 80달러 안팎까지 하락하며 3월 이후 최저 수준으로 내려왔다.

월가의 공포지수로 불리는 CBOE 변동성지수(VIX)는 16.65까지 하락하며 1주일 만의 최저 수준을 기록했다. 지난주 기록했던 2개월래 고점에서 빠르게 후퇴한 것이다.

이토로의 랄레 아코너 글로벌 시장 분석가는 "시장은 중동 상황이 지속적으로 개선될 것으로 보고 이를 가격에 반영하고 있다"며 "다만 긴장이 다시 고조될 경우 최근 움직임은 빠르게 되돌려질 수 있다"고 말했다.

◆ BOJ 금리 인상 여부도 변수

FOMC와 함께 16일 열리는 일본은행 금융정책결정회의도 주요 변수로 꼽힌다. 시장에서는 일본은행이 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 가능성을 높게 보고 있다. 현실화될 경우 1995년 이후 가장 높은 금리 수준이 된다.

전문가들은 일본은행이 금리 인상에 나설 경우 글로벌 통화긴축 우려가 재부각되며 증시에 부담을 줄 수 있다고 보고 있다.

특히 엔화 강세가 촉발될 경우 글로벌 금융시장의 핵심 유동성 공급원이었던 엔 캐리 트레이드 청산 가능성이 제기될 수 있다는 점도 경계 요인으로 꼽힌다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

◆ 항공·반도체 강세…스페이스X 상승세 지속

유가 급락에 따른 수혜와 피해는 종목별로 엇갈렸다.

연료비 부담 완화 기대에 ▲유나이티드항공(UAL)은 5% 상승했고, ▲델타항공(DAL)과 ▲아메리칸항공(AAL)은 각각 4% 올랐다. ▲노르웨이지안크루즈(NCLH) ▲카니발(CCL) ▲로열캐리비안(RCL) 등 크루즈주도 4% 가량 상승했다.

반면 에너지주는 일제히 하락했다. ▲엑슨모빌(XOM)과 ▲셰브론(CVX)은 각각 3% 가량 떨어졌고, ▲APA(APA) ▲ 데번에너지(DVN) ▲마라톤페트롤리엄(MPC) ▲EOG리소시스(EOG) 등도 2~4% 하락세를 나타냈다.

기술주 가운데서는 ▲스페이스X(SPCX)가 가장 큰 관심을 받았다. 스페이스X는 나스닥 상장 첫날 19% 급등하며 시가총액 2조달러를 돌파한 데 이어 이날 개장 전 거래에서도 5~6% 추가 상승했다.

반도체주도 강세를 보였다. ▲마이크론(MU)은 증권사들의 잇따른 목표주가 상향에 힘입어 7.4% 급등했고, ▲엔비디아(NVDA)는 2% ▲인텔(INTC)은 2.7% ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 4.6% 상승했다.

특히 TD코웬이 마이크론 목표주가를 660달러에서 1500달러로 상향하며 "AI 시대 메모리 수요는 경기순환이 아닌 구조적 성장"이라고 평가한 점이 투자심리를 자극했다.

한편 미디어 업계에서는 ▲폭스(FOX)가 스트리밍 플랫폼 ▲로쿠(ROKU)를 약 220억달러에 인수하기로 합의했다는 소식도 주목받았다. 폭스의 주가는 이날 개장 전 거래에서 11% 넘게 하락했다.

한편 이번 주 미국 증시는 19일 '준틴스 데이(Juneteenth)'를 맞아 휴장한다. 시장은 FOMC 결과와 중동 협상 진전 여부, BOJ 결정에 따라 단기 방향성을 결정할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com