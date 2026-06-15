[코인 시황] 비트코인 2주 만에 최고치 반등…중동 훈풍에도 日 금리·ETF 자금 이탈은 변수

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美·이란 합의에 위험자산 랠리

日 금리 인상 임박…엔 캐리 트레이드 청산 우려

XRP, 고래 매집·ETF 자금 유입에 반등 시도

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국과 이란의 평화 합의 소식에 힘입어 15일 약 2주 만의 최고 수준으로 반등했다. 호르무즈 해협 재개방 기대에 국제유가가 급락하면서 위험자산 선호 심리가 되살아난 영향이다. 다만 시장에서는 일본은행(BOJ)의 금리 인상과 엔 캐리 트레이드 청산 가능성, 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출 등 여전한 리스크 요인에도 주목하고 있다.

비트코인 가격은 한국 시간 오후 6시 30분 기준 24시간 전에 비해 1.45% 상승한 6만5510달러선에서 거래됐다. 아시아 거래 초반 6만3700달러대까지 밀렸지만 미국과 이란이 적대 행위 종식 및 호르무즈 해협 재개방에 합의했다는 소식이 전해지면서 상승세로 돌아섰다. 비트코인은 지난주 기록했던 6만달러 이하 저점 대비 약 9% 반등했다.

상승세는 암호화폐 시장 전반으로 확산됐다. 이더리움(ETH)은 2.2% 오른 1713달러, 솔라나(SOL)는 3.6% 상승한 70.85달러를 기록했다. XRP는 2.7% 오른 1.18달러까지 상승했으며 하이퍼리퀴드(HYPE)는 8.1% 급등하며 66달러에 근접했다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, koinwon@newspim.com

중동 긴장 완화 기대는 다른 자산시장에도 영향을 미쳤다. 브렌트유는 4% 넘게 하락하며 배럴당 83달러선으로 내려왔고, S&P500 선물은 1.2% 상승했다. 일본 닛케이225지수는 사상 최고치 경신을 시도했으며 달러화는 주요 통화 대비 약세를 나타냈다.

시장에서는 비트코인 반등의 배경으로 유가 하락과 금리 부담 완화를 꼽는다. 최근 비트코인이 6만달러 아래로 밀렸던 것은 중동 긴장 고조로 유가가 급등하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 우려가 다시 부각됐기 때문이다. 위험자산 회피 심리가 강해지면서 암호화폐 시장도 타격을 받았다.

그러나 안도 랠리가 이어질지는 미지수다. 투자자들의 시선은 이제 일본은행으로 향하고 있다.

◆ 日 금리 인상 임박…엔 캐리 트레이드 청산 우려

일본은행은 16일 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 것으로 예상된다. 현실화될 경우 기준금리는 1995년 이후 최고 수준이 된다.

문제는 엔화 약세에 베팅한 투기 자금 규모다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 6월 9일 기준 레버리지 펀드들의 엔화 순매도 포지션은 11만5000계약을 넘어 2017년 이후 최고 수준을 기록했다.

만약 일본은행이 금리 인상과 함께 추가 긴축 가능성을 시사할 경우 엔화 숏 포지션 청산이 급격히 진행될 수 있다. 이는 엔화를 빌려 주식과 암호화폐 등 위험자산에 투자하는 엔 캐리 트레이드의 축소로 이어질 수 있다.

시장에서는 지난해 7월 상황을 떠올리고 있다. 당시 일본은행의 금리 인상 이후 엔화가 급등했고, 비트코인은 일주일 만에 6만5000달러에서 5만달러까지 급락했다.

전문가들은 우에다 가즈오 일본은행 총재가 신중한 입장을 유지할 경우 시장 충격은 제한적일 것으로 보지만, 예상보다 강한 긴축 신호가 나올 경우 암호화폐 시장 변동성이 다시 확대될 수 있다고 보고 있다.

◆ XRP, 고래 매집·ETF 자금 유입에 반등 시도

알트코인 가운데서는 XRP가 상대적으로 강한 흐름을 보이고 있다.

XRP 관련 ETF는 출시 이후 누적 약 14억달러의 자금을 끌어들였으며, 최근에는 2500만개 이상의 XRP가 거래소에서 빠져나간 것으로 나타났다. 대규모 XRP 보유 지갑 수도 사상 최고치를 기록하며 장기 투자자들의 매집 움직임이 확인되고 있다.

기술적으로도 의미 있는 변화가 나타나고 있다. XRP는 최근 24시간 동안 1.15달러에서 1.19달러까지 상승하며 1.14~1.15달러 저항선을 돌파했다. 거래량은 최근 조정 이후 최고 수준을 기록했다.

시장에서는 1.14~1.15달러 구간이 지지선으로 전환됐다는 점에 주목하고 있다. XRP가 이 구간을 유지할 경우 다음 목표 가격은 1.20달러, 이후에는 1.27~1.30달러 저항대가 될 전망이다.

다만 비트코인과 마찬가지로 기관 자금 흐름이 핵심 변수로 꼽힌다. 최근 스트래티지(MSTR)의 비트코인 일부 매도와 현물 비트코인 ETF 자금 유출은 시장에 부담으로 작용해 왔다.

시장에서는 미국·이란 합의에 따른 위험자산 선호 심리가 실제 기관 자금 유입으로 이어질지, 아니면 일본은행 회의 이후 다시 변동성이 확대될지를 주목하고 있다. 비트코인이 6만5000달러선을 안정적으로 지키고 XRP가 1.20달러 돌파에 성공할 경우 암호화폐 시장 전반의 투자심리도 한층 개선될 수 있다는 전망이 나온다.

koinwon@newspim.com