SKT, 피지컬 AI 스타트업 8곳과 로보틱스 협력

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 30일 피지컬 AI 스타트업 8곳과 협력을 확대했다
- 간담회에서 제조·물류·서비스 분야 공동 실증과 AI 인프라 협력 방안을 논의했다
- SKT와 스타트업들은 디지털 트윈·RFM 등 풀스택 로보틱스 생태계 구축 협력을 이어가기로 했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 피지컬 AI 스타트업 8개사와 협업을 확대하며 로보틱스 생태계 강화에 나섰다.
SKT는 30일 서울 종로구 SK 서린사옥에서 '피지컬 AI·로보틱스 스타트업 간담회'를 열었다. 행사에는 SKT와 SK그룹 AI위원회, SK하이닉스, SK AX 등 SK 멤버사 주요 임원들과 가우스랩스, 리얼월드, 마키나락스, 씨메스로보틱스, 위로보틱스, 유일로보틱스, 컨피그인텔리전스, 홀리데이로보틱스 등 8개 스타트업 CEO들이 참석했다.
참석 기업들은 휴머노이드, 웨어러블 로봇, 산업용 협동로봇, 로봇 파운데이션 모델(RFM) 등 다양한 피지컬 AI 기술을 보유하고 있다.
간담회에서는 제조·물류·서비스 등 산업 현장에서의 공동 실증 방안을 논의했다. 또 AI 반도체·AI 데이터센터·디지털 트윈·AI 모델 분야에서 SK그룹의 역량과 스타트업의 기술을 결합하는 협력 방안을 모색했다.
특히 SKT는 산업 현장을 가상으로 구현한 디지털 트윈 공간에서 RFM 개발을 위한 로봇 학습용 데이터 구축 방안을 제시했다.
유경상 SKT AI CIC장은 "피지컬 AI 산업에서는 반도체부터 로봇 파운데이션 모델, 응용 서비스에 이르는 풀스택 AI 생태계가 유기적으로 연결될 때 비로소 실질적인 혁신이 가능하다"며 "국내 피지컬 AI 스타트업과의 파트너십을 지속 확대하며 로보틱스 생태계 발전을 이끌어 가겠다"고 말했다.
참석 기업들은 향후 지속적인 교류를 통해 로봇 하드웨어·데이터·모델 등 피지컬 AI 분야 전반으로 협력을 확대할 계획이다.
origin@newspim.com