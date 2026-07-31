NH투자증권, 연금자산 20조원 돌파 기념 불꽃축제 초청

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 31일 연금자산 20조원 돌파 기념 이벤트를 열었다.
- 다음 달 23일까지 나무 연금저축 순입금 100만원 이상 고객이 대상이다.
- 추첨으로 50명에게 서울세계불꽃축제 2026 관람권 2매씩 준다.
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50명 추첨해 1인 2매 관람권 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 퇴직연금과 연금저축을 합산한 연금자산이 20조원을 넘어선 것을 기념해 오는 8월 23일까지 '연금자산 20조원 돌파! 불꽃 감사 이벤트'를 진행한다고 31일 밝혔다.
이벤트 참여 대상은 다음 달 23일 기준 NH투자증권 나무 연금저축계좌에 2026년 들어 100만원 이상 순입금한 고객이다. 카카오톡 채널 'NH투자증권 연금'을 통해 신청할 수 있다.
NH투자증권은 참여 고객 가운데 50명을 추첨해 올해 가을 열리는 '서울세계불꽃축제 2026' 관람권을 제공한다. 당첨자에게는 1인당 2매가 지급된다.
관람 장소는 서울 여의도 한강공원에 마련되는 전용 야외 관람공간이다. 이벤트 세부 내용은 NH투자증권 나무 모바일트레이딩시스템(MTS)과 연금자산관리센터에서 확인할 수 있다.
정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "연금자산 20조원이라는 성과는 고객의 신뢰와 성원으로 가능했다"며 "앞으로도 연금자산관리 파트너로서 관련 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com