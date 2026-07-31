제이엘케이, 인텔과 의료 AI 플랫폼 운영환경 검증

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 31일 인텔과 JOOMED 플랫폼 운영 환경을 검증했다고 밝혔다.
- 인텔과 엔비디아 GPU에서 JOOMED 성능을 비교한 결과 두 환경 모두 상용화 수준 분석 성능을 보였고 인텔 GPU가 비용 대비 경쟁력이 높았다고 했다.
- 제이엘케이는 다양한 인프라에서 JOOMED를 운영할 수 있는 가능성을 확인하고 의료기관 맞춤형 AI 상용화와 B2B 사업 확대를 추진할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이는 인텔과 의료 멀티모달 거대언어모델(LLM) 플랫폼 'JOOMED'의 운영 환경을 검증했다고 31일 밝혔다.
회사는 인텔 GPU와 엔비디아(NVIDIA) GPU 환경에서 JOOMED의 성능을 비교 평가했다. 동일한 조건에서 진행한 검증 결과 두 환경 모두 상용화 수준의 분석 성능을 확인했으며, 비용 대비 성능 측면에서는 인텔 GPU 기반 시스템이 경쟁력을 보였다.
JOOMED는 의료영상과 전자의무기록(EMR), 검사 결과 등 다양한 임상 정보를 함께 분석하는 의료 멀티모달 LLM 플랫폼이다.
제이엘케이는 의료기관마다 예산과 정보기술(IT) 인프라 환경이 다른 점을 고려해 다양한 하드웨어 환경에서 플랫폼을 운영할 수 있는 기술 확보를 추진하고 있다.
제이엘케이 관계자는 "이번 검증을 통해 특정 GPU 환경에 국한되지 않고 다양한 인프라에서 JOOMED를 운영할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "의료기관별 환경에 최적화된 운영 체계를 바탕으로 의료 AI 상용화와 기업간거래(B2B) 사업 확대를 추진하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com