'태평양 방패' 주도...관세청, 아·태 합동 마약단속서 2.1톤 적발

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19개국 세관당국 합동작전

필로폰 633kg·신종마약 757kg 차단

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 주도한 아시아·태평양 지역 합동 마약단속 작전에서 마약류 2.1톤(t)이 적발됐다.

관세청은 지난 30일 '제3차 한-아태 마약밀수 합동단속 작전' 온라인 성과보고회를 열고, 올해 작전에서 마약류 총 785건, 2100킬로그램(kg)을 적발했다고 31일 밝혔다.

이번 작전명은 '태평양 방패(Pacific Shield)'다. 태평양 연안 국가가 협력해 태평양을 지키고 마약밀수를 차단한다는 의미를 담았다.

30일 개최된 한-아·태 마약작전 성과보고회 [사진=관세청] 2026.07.31 jongwon3454@newspim.com

작전은 지난 5월 1일부터 6월 30일까지 두 달간 진행됐다. 한국 관세청과 세계관세기구 아태지역 정보센터가 공동 주관했으며 한국과 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 태국, 베트남, 말레이시아 등 아태지역 19개국 세관당국이 참여했다.

적발 물량은 필로폰 633.4kg, 대마류 368.8kg, 신종마약 757.4kg 등이다. 신종마약에는 케타민, MDMA, 에토미데이트, GBL 등 전통적인 마약류 외 품목이 포함된다.

이번 3차 작전 성과는 앞선 두 차례 작전을 크게 웃돌았다. 2024년 1차 작전에서는 61건, 131.8kg이 적발됐고, 지난해 2차 작전에서는 235건, 663kg이 적발됐다. 올해는 785건, 2100kg으로 적발 건수는 전년 대비 약 3.3배 늘었다.

관세청은 적발 건수가 매년 증가하고 있다며 아태지역 내 마약 밀수와 유통이 지속적으로 확산되고 있다고 분석했다.

품목별로는 케타민 등 신종마약이 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 필로폰과 대마류 순으로 적발 물량이 많았다. 관세청은 기존 마약뿐 아니라 새로운 유형의 합성마약이 빠르게 확산되면서 아태지역의 마약 유통 양상이 다양해지고 있다고 설명했다.

한편 이번 합동작전은 '마약 없는 세계를 위하여'를 기치로 추진됐다. 참여국들은 국경 단계 마약밀수 단속 역량을 집중하고, 적발 사례와 우범 정보를 실시간 공유했다. 정보를 제공받은 국가는 이를 토대로 확장 분석과 타겟팅, 검사 강화를 진행했다.

이종욱 관세청장은 "국내에서 유통·소비되는 마약은 사실상 전량 해외에서 유입되는 만큼 마약의 국가 간 이동을 차단하는 것이 국내 마약범죄 척결의 핵심이며, 이를 위해 국제공조는 필수"라며 "관세청은 여러 국가들과 긴밀한 공조를 통해 마약이 우리 국경을 넘지 못하도록 모든 역량을 집중해 철저히 봉쇄하겠다"고 강조했다.

jongwon3454@newspim.com