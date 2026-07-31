한국예탁결제원, 제6기 노사 공동 주니어보드 출범

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 31일 제6기 주니어보드를 출범했다
- 젊은 직원들은 근무환경·일가정양립 개선 의견을 제시했다
- 노사는 주니어보드와 워크숍·견학 등 활동을 이어가기로 했다
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근무환경·일가정 양립부터 전자주총·디지털자산 사업 의견 제시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원이 젊은 직원들의 의견을 경영에 반영하기 위한 제6기 노사 공동 '주니어보드'를 출범했다고 31일 밝혔다.
한국예탁결제원 노사는 지난 29일 입사 만 7년차 이하 직원 22명으로 구성된 제6기 주니어보드 출범식을 개최했다. 행사에는 이윤수 한국예탁결제원 사장과 강동우 노동조합 위원장, 회사·노동조합 관계자, 주니어보드 위원들이 참석했다.
출범식과 함께 열린 간담회는 1시간 동안 진행됐다. 참석자들은 회사의 주요 현안과 발전 방향에 관해 의견을 나눴다.
주니어보드 위원들은 근무환경 개선과 일·가정 양립 제도에 관한 의견을 제시했다. 전자주주총회와 디지털자산 등 한국예탁결제원의 주요 사업 과제에 젊은 직원들이 참여할 수 있는 방안도 논의했다.
강동우 노조위원장은 "주니어보드의 독립적인 운영과 자유로운 참여가 보장되도록 노력하고, 젊은 직원들의 의견이 반영될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이윤수 사장은 "젊은 세대의 목소리를 환영하며, 주니어보드의 의견이 실행으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
한국예탁결제원 노사는 주요 현안과 조직 운영에 관한 젊은 직원들의 의견을 경영에 반영하기 위해 2021년 주니어보드를 발족했다. 이후 매년 직원들의 자발적인 참여를 받아 주니어보드를 새로 구성하고 있다.
노사는 주니어보드와 함께 노사 공동 워크숍, 유관기관 견학 등 관련 활동을 기획할 예정이다.
dconnect@newspim.com