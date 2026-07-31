JW중외제약, 내과의사회 학술대회서 '위너프' 임상 활용 사례 소개

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약은 31일 서울 학술대회서 위너프주 임상 활용을 소개했다
- 문을선 원장은 오메가3 함유 위너프주의 장염 항염 기전과 수액요법을 발표했다
- JW중외제약은 위너프 임상 근거 기반 학술 활동과 의학 정보 제공을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 최근 서울 롯데호텔에서 열린 서울시내과의사회 정기학술대회에서 종합영양수액제 '위너프주'의 임상 활용 사례를 소개했다고 31일 밝혔다.
이번 강연에서는 올리브내과의원 문을선 원장이 '클리닉 맞춤형 장염 치료'를 주제로 오메가3를 함유한 종합영양수액(TPN) '위너프'의 항염 기전과 급성 장염 환자 대상 수액요법을 발표했다.
문 원장은 장염 환자의 치료에서 증상 조절뿐 아니라 탈수와 영양 소모를 함께 고려한 치료 전략의 필요성을 설명하고, 오메가3 기반 수액요법의 활용 방안을 소개했다.
JW중외제약은 위너프의 임상 근거를 바탕으로 의료진 대상 학술 활동을 확대하고 수액·영양관리 관련 의학 정보 제공을 강화할 계획이다.
JW중외제약 관계자는 "급성 장염 환자의 증상뿐 아니라 탈수와 영양 소모까지 함께 고려하는 치료 전략을 공유하는 자리였다"며 "앞으로도 임상 근거를 기반으로 의료진 대상 학술 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
위너프주는 JW생명과학이 개발·생산하고 JW중외제약이 국내 판매를 담당하는 종합영양수액제다.
sykim@newspim.com