한컴라이프케어 2분기 영업익 76억...전년비 168% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한컴라이프케어가 31일 2분기 실적 개선을 발표했다
- 국방사업·소방 신제품에 힘입어 매출과 이익이 급증했다
- 하반기 방독면·무인소방로봇으로 성장세 확대를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴라이프케어가 2분기 실적을 개선했다. 한컴라이프케어는 2분기 연결기준 매출액 551억원, 영업이익 76억원을 기록했다고 31일 발표했다. 전년 동기 대비 매출은 103%, 영업이익은 168% 증가했으며 영업이익률은 13.8%다.
실적 개선은 국방사업 본격화와 소방 신제품 효과가 맞물린 결과다. 국방 부문에서는 지상레이저표적지시기(GLTD)의 1·2차 납품이 6월 완료됐다.
소방·안전 부문은 공기호흡기 등 주력 제품의 안정적인 매출에 더해 2분기 새로 출시한 용접 방화포와 전기차·배터리 화재 대응 솔루션이 시장에 안착하며 수익성을 높였다.
상반기 누적 실적도 개선됐다. 상반기 연결기준 누적 매출액은 610억원으로 전년 동기 대비 81% 증가했으며 영업이익 38억원, 당기순이익 46억원을 기록했다. 전년 동기에는 영업손실을 기록했으나 올해는 흑자로 전환했다.
하반기에는 국군에 공급하는 차세대 방독면 'K5'가 7월부터 10월까지 순차적으로 납품되며 GLTD 잔여 물량 납품도 이어진다. 중장기적으로는 도시지역 교전훈련사업과 육군과학전투훈련체계(KTCT) 등이 내년부터 본격적인 매출로 인식될 예정이다.
신사업인 무인로봇 분야도 성장동력으로 자리잡고 있다. 회사는 지난 5월 세계 무인소방로봇 시장 점유율 1위 기업인 프랑스 샤크로보틱스와 국내 공급 업무협약을 체결했으며 6월 유로사토리 2026 전시회에서 방산·폭발물 처리(EOD) 로봇으로 협력을 확대했다.
국내 소방 영업·AS 네트워크 점유율 90% 이상의 강점에 검증된 로봇 기술을 결합해 국내 무인소방로봇 시장을 선점하고 방산 시장까지 사업 영역을 확대할 계획이다.
김선영 한컴라이프케어 대표는 "올해 2분기는 국방사업의 납품 본격 반영과 소방 신제품 효과가 맞물리며 뚜렷한 실적 반등을 이뤄낸 분기"라며 "하반기 K5 방독면 납품 등 국방사업의 매출 본격화가 이어지고 미래 신사업으로 추진 중인 무인소방로봇까지 자리를 잡으면 성장의 폭이 한층 넓어질 것"이라고 말했다.
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