[종합] BOJ, 기준금리 1.0% 동결...성장률 전망은 상향조정

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본은행(BOJ)이 31일 금융정책결정회의에서 기준금리를 1.0%로 동결했다. 다만 추가 금리 인상 기조는 유지한다는 방침을 재확인하며, 중동 정세와 환율, 인공지능(AI) 수요 확대에 따른 물가 상승 압력을 향후 정책 판단의 주요 변수로 제시했다.

BOJ는 이날 정책금리인 무담보 콜금리(익일물) 유도 목표를 연 1.0%로 유지하기로 결정했다. 이번 결정은 9명의 정책위원 가운데 8명의 찬성으로 의결됐다.

다카타 하지메 심의위원은 해외발 물가 상승 위험 등을 이유로 기준금리를 1.25%로 인상해야 한다고 주장했지만 다수의 반대로 부결됐다.

BOJ는 성명을 통해 현재의 금융 여건이 여전히 완화적이라고 평가하면서도 "금리를 계속 인상해 금융완화 정도를 조정해 나간다"는 기존 방침을 유지했다. 기조적인 물가상승률이 물가안정 목표인 2%를 웃돌 경우 경제에 부정적인 영향을 줄 수 있는 만큼 추가 금리 인상이 필요하다는 판단이다.

일본은행(BOJ) [사진=로이터 뉴스핌]

이날 함께 발표한 분기별 경제·물가 전망(전망 리포트)에서는 2026회계연도 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 0.5%에서 0.6%로, 2027회계연도는 0.7%에서 0.8%로 각각 0.1%포인트 상향 조정했다.

세계적인 AI 투자 확대와 일본 정부의 경기부양책이 성장세를 뒷받침할 것으로 내다봤다.

반면 2026회계연도 소비자물가(CPI·신선식품 제외) 상승률 전망은 정부의 전기·가스요금 지원 연장 효과를 반영해 기존보다 0.3%포인트 낮은 2.5%로 조정했다. 다만 보조금 효과가 사라지는 2027회계연도 전망은 2.4%로 0.1%포인트 상향 조정하며 물가 상승 압력이 이어질 것으로 예상했다.

BOJ는 기업 간 거래 가격을 나타내는 기업물가지수가 높은 수준을 이어가는 가운데 기업들의 비용 전가가 소비자 가격으로 확산될 가능성이 크다고 진단했다. 또한 중장기 기대인플레이션이 상승하고 있다며 기조적인 물가가 2% 목표를 웃돌 위험이 있다고 강조했다.

특히 향후 추가 금리 인상 여부를 판단할 변수로 기존의 중동 정세에 더해 AI 관련 수요 확대와 외환시장 변동을 새롭게 제시했다.

BOJ는 AI 투자 확대가 소재·부품 수요를 예상보다 크게 늘릴 경우 물가 상승 압력이 한층 커질 수 있으며, 엔화 약세에 따른 수입물가 상승도 내구재를 비롯한 광범위한 품목의 가격을 끌어올릴 수 있다고 설명했다.

다만 중동 지역의 공급망 차질 우려는 다소 완화됐다고 평가했다. BOJ는 중동 의존도가 높은 원자재의 대체 조달이 확대되면서 공급망 리스크가 이전보다 낮아졌다고 분석했다.

시장에서는 이날 오후 예정된 우에다 가즈오 총재의 기자회견에 주목하고 있다. 우에다 총재는 금리 동결 배경과 함께 추가 금리 인상 시기 및 속도, 최근 엔화 약세와 물가 흐름에 대한 평가를 설명할 예정이다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 [사진=블룸버그]

goldendog@newspim.com