NC AI, 자율형 에이전트 AI 국책사업 주관기관 선정

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 31일 실세계 능동행동형 에이전트 AI 사업 주관기관에 선정됐다.
- 2026년부터 4년간 493억7500만원 규모로 전사 업무 혁신 과제를 수행한다.
- 가비아에 적용해 검증하고 제조·물류로 확장해 사업화를 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 주관하는 '실세계 능동행동형 에이전트 AI 기술개발 사업'의 주관 연구개발기관으로 선정됐다.
사업은 2026년부터 2029년까지 4년간 총 493억7500만원(국비 395억원) 규모로 진행된다. NC AI는 가비아, 고려대학교, 연세대학교와 함께 '목표 지향 장기 맥락 추론 기반의 전사 업무 혁신 에이전트 AI 기술개발' 과제를 수행한다.
NC AI가 개발할 기술은 목표를 이해하고 계획부터 실행, 검증까지 전 과정을 자동으로 수행하는 실행형 에이전트 AI다. 조직의 목표와 복잡한 업무 맥락을 파악하고 여러 시스템에 분산된 업무 정보와 프로세스를 통합적으로 관리해 상황에 맞는 의사결정과 업무 수행을 가능하게 하는 것이 목표다.
개발된 AI는 반복적인 업무와 업무 프로세스 조율을 자동으로 처리하면서 직원들은 기획과 의사결정, 승인 등 핵심 업무에 집중할 수 있도록 지원한다.
AI 운영 과정에서 축적되는 경험과 지식이 조직의 업무 규정과 권한 체계를 지속적으로 개선하고 변화한 업무 환경이 AI의 의사결정에 반영되는 '거버넌스 공진화' 체계를 구현할 계획이다.
NC AI는 기업 환경에 최적화된 아키텍처 설계와 에이전트 학습·튜닝, 실행 엔진 구축 등 연구개발 전반을 담당한다.
개발된 기술은 국내 1위 그룹웨어 플랫폼인 가비아에 적용해 실제 기업 업무 환경에서 검증할 예정이다. 다양한 업무 시나리오를 기반으로 기술의 성능과 안정성을 검증하고 현장 피드백을 반영해 완성도를 높여나간다.
NC AI는 이번 과제를 통해 확보한 에이전트 AI 기술을 제조·물류 등 실제 산업 현장으로 확장할 계획이다. 검증 결과를 토대로 기업이 실제 업무에 활용할 수 있는 에이전트 AI 서비스의 사업화도 추진한다.
이연수 NC AI 대표는 "이번 과제는 AI가 단순히 답을 제시하는 수준을 넘어 기업의 업무를 함께 수행하는 새로운 패러다임을 제시하는 연구"라며 "NC AI는 실제 기업 환경에서 검증된 에이전틱 AI 기술을 바탕으로 디지털 업무 혁신은 물론, 향후 피지컬 AI까지 이어지는 차세대 AI 기술 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
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