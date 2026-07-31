LG U+, '아이들나라'에서 고객 사연으로 AI 동화 제작

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 다음달 4일부터 AI 동화 이벤트를 진행했다
- 고객 사연 중 우수 3편을 선정해 AI 동화로 제작해 9월 중 공개했다
- 선정 고객에게 텀블러·머그컵을 증정하며 참여형 키즈 콘텐츠를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 키즈 플랫폼 'U+tv 아이들나라'에서 고객 사연을 바탕으로 AI 동화를 제작하는 이벤트를 진행한다.
이벤트는 다음달 4일부터 17일까지 약 2주간 진행된다. 참여 고객은 U+tv 이벤트 배너를 통해 네이버 폼에 접속해 아이의 일상 에피소드, 가족과의 추억, 반려동물과의 이야기, 첫 심부름이나 특별한 성장 경험 등을 자유롭게 작성해 제출하면 된다.
LG유플러스는 접수된 사연 중 우수 사연 3편을 선정해 1~6분 분량의 AI 동화로 제작한다. 제작된 동화는 9월 중 U+tv 아이들나라에 공개될 예정이다.
고객의 이야기가 실제 콘텐츠로 구현되는 만큼 아이들은 자신이 동화 속 주인공이 되는 경험을 하게 되고 부모는 아이의 성장 과정과 추억을 콘텐츠 형태로 보관할 수 있다.
사연이 선정된 고객에게는 아이 그림을 활용한 기념 텀블러를 선물하며 별도 추첨을 통해 10명에게 머그컵도 제공한다. 상세 내용은 LG유플러스 공식 SNS 채널과 U+tv 아이들나라 이벤트 배너를 통해 확인할 수 있다.
정진이 LG유플러스 홈/미디어프로덕트트라이브장(담당)은 "이번 이벤트는 고객이 단순히 콘텐츠를 소비하는 것을 넘어 아이의 이야기를 직접 콘텐츠로 만들어보는 새로운 경험을 제공한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 아이들나라는 AI 기술을 활용해 고객이 더욱 즐겁고 의미 있게 참여할 수 있는 콘텐츠 경험을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
origin@newspim.com