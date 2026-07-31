한국투자증권, MTS 개편…주식·ETF·ISA 편의 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 31일 MTS와 ISA 화면을 개편했다
- 국내주식·ETF에 MY·요약 탭을 신설해 투자현황·분석을 한 화면에 제공했다
- ISA 관리와 글로벌 리서치 음성 서비스로 계좌·투자정보 이용 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ISA 자격 확인·절세 조회·연금 전환 통합, 리서치 음성 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) '한국투자' 앱의 국내주식·상장지수펀드(ETF) 현재가 화면과 개인종합자산관리계좌(ISA) 관리 기능을 개편했다고 31일 밝혔다.
이번 개편은 고객의 보유·거래 정보와 시세 데이터를 연계해 투자정보 탐색과 계좌 관리 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 리서치 자료를 음성으로 제공하는 등 콘텐츠 이용 방식도 확대했다.
국내주식과 국내 ETF 현재가 화면에는 'MY' 탭과 '요약' 탭을 신설했다. MY 탭에서는 해당 종목의 매수 평균단가와 매매 이력, 평가손익 등 고객의 투자 현황을 확인할 수 있다. 별도 잔고 화면으로 이동하지 않고 현재 시세와 본인의 투자 내역을 한 화면에서 살펴볼 수 있도록 했다.
요약 탭에는 당일 시세 흐름과 투자자별 매매 동향 등 종목 분석에 필요한 정보를 모았다. 해당 종목을 편입한 ETF 목록도 제공해 개별 종목과 관련 ETF 정보를 함께 확인할 수 있다.
국내 ETF 현재가 화면에서는 실시간 수익률과 함께 과거 분배 이력을 바탕으로 산출한 예상 분배금 정보를 시각화해 제공한다.
중개형 ISA 관리 기능도 강화했다. 고객은 앱에서 가입 정보와 서민형 가입 자격 여부를 확인하고 만기 설정, 연금계좌 전환 신청, 누적 절세 현황 조회 등을 하나의 화면에서 처리할 수 있다.
한국투자증권에 따르면 지난 6월 ISA 계좌 관리 화면을 개편한 이후 해당 기능의 월간 이용 고객 수는 개편 전보다 60% 증가했다.
리서치 콘텐츠 접근성도 확대했다. 지난 6월 출시한 '읽어주는 글로벌 리서치'는 한국투자증권이 제공하는 글로벌 투자은행(IB) 리서치 자료를 음성합성 기술로 재생하는 서비스다. 이동 중이거나 화면을 장시간 보기 어려운 고객도 음성으로 관련 자료를 들을 수 있다.
한국투자증권 관계자는 "고객의 투자 현황과 시세 정보를 자연스럽게 연결해 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있도록 화면을 개편했다"며 "앞으로도 이용 데이터를 분석해 투자와 계좌 관리 편의성을 높이고 다양한 방식으로 투자정보를 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com