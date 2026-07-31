엔씨, 셩취게임즈와 '아이온2' 중국 출시

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 30일 중국 상하이에서 셩취게임즈와 아이온2 중국 출시 협력 체결식을 열었다
- 셩취게임즈가 아이온2 중국 퍼블리싱과 공식명 영원의탑2 공개를 맡았다
- 엔씨는 31일 상하이 차이나조이에서 아이온2 시연 공간을 운영하고 트레일러를 공개한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 중국 게임사 셩취게임즈와 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'의 중국 출시를 위해 손을 잡았다. 양사는 30일 중국 상하이에서 협력 체결식을 열었다.
셩취게임즈는 아이온2의 중국 퍼블리싱을 맡는다. 이날 아이온2의 공식 홈페이지를 오픈하고 중국 서비스명 '永恒之塔2(영원의탑2)'을 공개했다.
엔씨와 셩취게임즈는 2009년 아이온의 중국 서비스를 시작으로 17년간 파트너십을 유지해왔다. 김택진 엔씨 대표는 "아이온2는 원작이 그리고자 했던 이상을 한층 높은 완성도로 구현해냈다"며 "아이온2가 중국 MMORPG 시장에 새로운 가치를 만들고 오랫동안 기억될 작품으로 자리 잡는 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
펑청 셩취게임즈 대표는 "아이온2는 엔씨의 MMO 개발 노하우에 최신 기술이 결합된 신작"이라며 "출시부터 운영까지 차근차근 완성해 나가겠다"고 밝혔다.
엔씨는 31일 중국 상하이에서 개막하는 국제 게임 전시회 '차이나조이'에 아이온2를 선보인다. 셩취게임즈 부스에 대규모 시연 공간을 운영하고 초대형 스크린으로 트레일러 영상을 공개할 예정이다.
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