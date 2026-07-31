IBK기업은행, 중·저신용자를 위한 'IBK 착한금리 포용대출' 출시

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 31일 중·저신용자 대상 포용대출을 출시했다
- 개인신용평점 하위 50%에 단일금리·장기분할상환으로 금리·상환부담을 낮췄다
- 연 4.9% 단일금리, 청년은 4.7% 적용·최대 2천만원 10년 내 분할상환 가능하다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = IBK기업은행(은행장 장민영)은 31일 중·저신용자의 금융비용 부담을 완화하고 안정적인 금융생활을 지원하기 위해 총 1조 원 규모의 개인 신용대출 상품인 'IBK 착한금리 포용대출'을 출시했다고 밝혔다.
이번 상품은 개인신용평점(CB) 하위 50%의 중·저신용 고객을 대상으로 금리와 상환 부담을 줄이기 위해 마련됐다. 복잡한 우대금리 체계 대신 누구나 동일한 금리를 적용받는 단일금리 방식을 도입하고 장기 분할상환을 통해 상환 부담도 낮춘 것이 특징이다.
'IBK 착한금리 포용대출'은 연 4.9%의 단일금리를 적용하며 만 34세 이하 청년 고객에게는 0.2%p의 우대금리를 적용해 연 4.7%의 금리를 제공한다. 대출한도는 최대 2천만 원이며 최장 10년이내 분할상환 방식으로 이용할 수 있다.
기업은행 관계자는 "이번 상품은 금융이 꼭 필요한 중·저신용 고객의 금리와 상환 부담을 실질적으로 덜어드리기 위해 마련했다"며 "앞으로도 고객의 금융 접근성을 높이고 금융비용 부담을 완화할 수 있는 포용금융을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
ssup825@newspim.com