[오늘의 정치일정] 7월 31일(금)

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 대표대행은 31일 최고위원회의를 열었다
- 국가보훈부 장관은 31일 세종청사서 정책점검회의와 을지연습 준비회의를 했다
- 조국혁신당 지도부는 31일 방송 출연과 추모식, 국민보고대회를 진행했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
남미 출장(정상 수행)
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
연가
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
14:00 월간정책점검회의 (정부세종청사)
15:00 을지연습 자체 준비보고 회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:20 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
00:00 계속 본회의 (국회 본회의장)
-정점식 원내대표
00:00 계속 본회의
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
16:00 본회의
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30 SBS 김태현 정치쇼 출연
09:30 유튜브<장윤선 취재편의점> 출연
11:00 죽산 조봉암 67주기 추모식 (망우역사문화공원)
17:00 검찰개혁 완수, 민생개혁 전환 국민보고대회 (본관 로텐더홀)
-김준형 원내대표
17:00 검찰개혁 완수, 민생개혁 전환 국민보고대회