[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 31일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 30일 본회의를 계속 진행했다
- 여야 각 당은 회의·토론회·기자회견을 열었다
- 조국혁신당 등은 검찰개혁·민생개혁 보고대회를 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
00:00 계속 본회의 / 본회의장
◆본회의
00:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
10:00 최민희 의원실 등, 검찰 수사권 폐지 이후 피해자 인권 강화 방안 / 의원회관 제1소회의실
14:00 강득구 의원실, 추락재해방지 국회토론회: 추락사고예방을 위한 안전관리 실효성 제고 및 제도 개선방안 / 의원회관 제3간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 고동진 의원, ['주 52시간 규제' 철폐를 위한 반도체 특별법 개정안 국회 제출 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 김민전 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:20 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*정점식 원내대표
00:00 계속 본회의 / 본회의장
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
*장동혁 당대표
00:00 계속 본회의 / 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 SBS <김태현 정치쇼> 출연
09:30 유튜브 <장윤선 취재편의점> 출연
11:00 죽산 조봉암 67주기 추모식 / 망우역사문화공원
17:00 검찰개혁 완수, 민생개혁 전환 국민보고대회 / 본관 로텐더홀
*김준형 원내대표
17:00 검찰개혁 완수, 민생개혁 전환 국민보고대회 / 본관 로텐더홀
◆개혁신당
*이준석 당대표
16:00 본회의 / 국회 본회의장
*천하람 원내대표
통상업무
allpass@newspim.com