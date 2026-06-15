이란 파르스통신 "호르무즈 수수료 조항 막판 추가"…트럼프 '무통행료'와 충돌

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파르스 통신 "60일 후 통항 서비스 유료화"

트럼프는 "영구 무통행료" 강조

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란이 미국과의 평화 합의 발표 직전 호르무즈 해협 통항 관련 조항을 수정해 해상 서비스 수수료 징수 권한을 명문화했다고 주장했다.

다만 미국은 이에 대해 공식 확인하지 않았으며, 도널드 트럼프 미국 대통령은 오히려 "영구적인 무통행료 통항"을 보장했다고 밝혀 양측의 해석이 엇갈리고 있다.

이란 반관영 파르스 통신은 15일(현지시간) 정통한 소식통을 인용해 이란·미국 간 기본 합의(framework deal) 최종본에 호르무즈 해협 해상 서비스 운영과 관련한 중요한 수정이 이뤄졌다고 보도했다.

[AI 일러스트=장일현 런던 특파원]

보도에 따르면 협상 막판 수정된 양해각서(MOU)에는 "호르무즈 해협 해상 서비스의 미래 운영은 이란과 오만이 결정한다"는 내용이 포함됐다.

소식통은 "최종 협상 과정에서 문안이 수정됐으며, 수정본은 호르무즈 해협에 대한 이란·오만의 주권 행사를 명확하게 강조하고 있다"고 주장했다.

특히 그는 합의문에 포함된 '해상 서비스(maritime services)'라는 표현이 미국이 사실상 이란의 서비스 수수료 징수 권리를 인정했다는 의미라고 해석했다.

◆ "60일만 무료 통항" 주장

파르스 통신은 합의문에 선박의 무상 통항 기간이 60일로 제한된다는 내용도 포함됐다고 전했다.

소식통은 "이란은 선박들의 무상 통항을 60일 동안만 허용할 것"이라며 "이는 미국이 수수료 징수 원칙 자체를 인정하고 대신 60일간의 면제 기간만 확보했다는 의미"라고 주장했다.

그는 유예기간 종료 이후 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상업 선박들에 대해 안전·항해·환경관리·보험 관련 서비스를 제공하고 이에 대한 수수료를 부과할 계획이라고 설명했다.

또 해당 수익은 이란 경제 발전 재원으로 활용될 예정이라고 덧붙였다.

파르스 통신은 이 같은 체계가 실현되기 위해서는 해협을 공동으로 관할하는 오만의 협력이 필수적이며, 관련 협의도 이미 진행됐다고 전했다.

◆ 美 "통행료 없다"…엇갈리는 해석

하지만 미국 측은 이 같은 주장에 대해 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

오히려 트럼프 대통령은 이번 합의가 호르무즈 해협의 "영구적인 무통행료(toll free) 통항"을 보장한다고 강조해 왔다.

트럼프 대통령은 협상 과정에서도 이란이 국제 상선에 통행료를 부과하는 것을 허용하지 않겠다는 입장을 반복적으로 밝혀왔다.

이에 따라 시장에서는 아직 공개되지 않은 최종 합의문 원문에 어떤 표현이 담겼는지가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.

만약 파르스 통신의 주장대로 해상 서비스 수수료 부과 권한이 포함됐다면 이는 이란이 오랫동안 요구해 온 호르무즈 해협 관리권을 사실상 인정받은 것으로 해석될 수 있다. 반면 미국이 주장하는 것처럼 통행료 없는 자유 항행 원칙이 유지된다면 이란 측의 해석은 과장됐을 가능성도 배제할 수 없다.

현재까지는 양측이 서로 다른 해석을 내놓고 있는 만큼 실제 합의 내용은 공식 문서 공개 이후에야 확인될 전망이다.

koinwon@newspim.com