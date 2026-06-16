李대통령, 교황청서 '풍요의 뿔' 도자기 선물 받아

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 교황청을 공식 방문해 레오14세 교황과 파롤린 국무원장을 만났다
- 레오14세 교황과 교황청은 이 대통령에게 풍요의 뿔 도자기와 구름기둥 장식 접시 등 상징적 의미의 도자기 선물을 전달했다
- 이 대통령은 교황과 파롤린에게 하느님의 품 조각상·백자 합·들꽃문 사무용품 세트·홍삼 달임액을 선물하며 감사 뜻을 전했다
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파롤린 국무원장 '구름기둥 도자기' 작품 준비
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 교황청을 공식 방문한 이재명 대통령이 레오 14세 교황으로부터 '레오 14세의 59차 세계 평화의 날 담화', '사도궁 책', '풍요의 뿔 도자기'를 선물받았다고 청와대가 16일 밝혔다.
유럽을 순방 중인 이 대통령은 15일(현지시간) 이틀간 교황청을 방문해 레오 14세 교황과 피에트로 파롤린 국무원장과 만났다.
강유정 수석대변인은 서면 브리핑을 내고 교황청이 이 대통령의 방문을 기념해 마련한 선물을 소개했다.
레오 14세 교황으로부터 선물받은 풍요의 뿔, '코르누코피아'는 성 베드로 대성당 성체 경당에 있는 바닥 장식을 재현한 것으로, 뿔 안에 과일과 곡물, 꽃이 넘쳐흐르는 모습을 담았다. 교황청은 풍요의 뿔이 성령의 열매와 은총이 풍성하게 넘쳐나는 것을 의미하며 고갈되지 않는 생명의 선물을 상징한다고 전했다.
파롤린 국무원장은 '장식용 도자기 접시'를 이 대통령에게 선물했다. 라파엘로의 유명 프레스코화를 재현한 도자기 작품이다. 작품 속 장면은 탈출기 13장 20절부터 22절까지 내용인 '구름기둥'의 모습을 담고 있다. 구름기둥은 이집트를 탈출하던 이스라엘 백성을 인도한 성경 속 장면이다.
교황청 국무원은 이 장면이 하느님의 보호와 인도를 상징한다고 설명했다. 지도자에게 필요한 지혜와 올바른 방향, 어려운 시기를 헤쳐나가는 희망을 담은 선물로 풀이된다.
또한 시칠리아의 전통적인 도자기 기법으로 제작된 이 작품을 통해 시칠리아 도자기 예술의 풍부한 역사와 화려한 색채, 섬세한 장식을 엿볼 수 있다.
이 대통령은 국민을 올바른 길로 이끌고, 이를 통해 대한민국에 풍요와 번영이 넘치길 바란다는 선물의 뜻을 전해듣고 깊은 감사를 표했다.
이 대통령 역시 레오 14세 교황에게 '하느님의 품' 조각상과 백자 다용도 합을, 파롤린 국무원장에게는 들꽃문 사무용품 세트와 프리미엄 홍삼 달임액을 선물했다.
the13ook@newspim.com