SSG닷컴, 여름 클리어런스…패션·뷰티·가전 최대 60% 할인

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 3일부터 9일까지 최대 60% 할인행사를 했다
- 패션·잡화·뷰티·가전·유아동 상품을 큰 폭으로 할인했다
- 쿠폰·청구할인·오늘의 브랜드로 추가 혜택을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴이 여름 클리어런스 상품을 중심으로 패션과 뷰티, 가전 등을 최대 60% 할인 판매한다.
SSG닷컴은 오는 3일부터 9일까지 일주일간 '쇼핑 익스프레스' 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.
패션 브랜드 럭키슈에뜨는 최대 45% 할인에 추가 20% 혜택을 제공한다. 닥스와 헤지스, 스톤헨지 등 잡화 브랜드는 최대 60% 할인한다.
랑콤은 대표 상품 구매 시 본품 용량에 준하는 샘플을 추가 증정한다. 코오롱스포츠 역시즌 외투와 스메그·삼성전자 가전, 유아동 상품도 할인 판매한다.
행사 기간 신세계몰 상품에 사용할 수 있는 최대 10% 할인 쿠폰과 신세계백화점몰 상품 8% 할인 쿠폰을 제공한다. 행사카드로 결제하면 최대 7% 청구할인도 받을 수 있다.
매일 브랜드 2곳을 선정해 추가 혜택을 제공하는 '오늘의 브랜드' 행사도 운영한다. 3일 나이키와 쿠쿠를 시작으로 바이레도와 로보락, 라비앙, 드래곤디퓨전 등을 순차적으로 선보인다. 해당 브랜드 상품에는 최대 15% 할인 쿠폰을 별도로 제공한다.
kji01@newspim.com