李대통령, 교황에 '하느님의 품 조각상'과 '백자' 선물

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 교황청 공식 방문 계기로 교황과 국무원장에게 선물을 전달했다
- 대통령은 레오 14세 교황에게 '하느님의 품' 조각상과 백자 다용도 합을 선물해 연민·용서·청빈의 의미를 전했다
- 파롤린 국무원장에게는 들꽃문 사무용품 세트와 홍삼 달임액을 줘 겸손한 삶과 건강 기원의 뜻을 담았다
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파롤린 국무원장엔 홍삼 선물…건강 기원 메시지
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽 순방 중인 이재명 대통령이 교황청 공식 방문을 계기로 교황과 교황청 고위 인사에게 한국 전통과 성경의 의미를 담은 선물을 전달했다.
청와대는 15일 레오 14세 교황에게 '하느님의 품' 조각상과 백자 다용도 합을, 피에트로 파롤린 국무원장에게 들꽃문 사무용품 세트와 프리미엄 홍삼 달임액을 선물했다고 밝혔다.
'하느님의 품' 조각상은 성경 속 '돌아온 탕아' 이야기를 형상화한 작품이다. 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체 회복의 의미를 담고 있다.
'백자 다용도 합'은 절제된 미감과 정갈함이 특징이다. 한국 백자의 정갈함과 '비움의 미학'을 사제의 청빈과 성찰의 가치에 빗대어 의미를 부여했다.
파롤린 국무원장에게 선물한 사무용품 세트는 전통 칠화 기법으로 들꽃 문양을 표현한 필함·명함집·펜접시다. 들꽃의 소박함이 사제의 겸손과 성찰의 삶과 조화를 이룬다는 점을 고려해 선물했다.
프리미엄 홍삼 달임액은 파롤린 국무원장의 건강을 기원하는 의미를 담았다. 청와대는 한국의 웰니스 문화를 자연스럽게 전달하는 선물이라고 설명했다.
the13ook@newspim.com