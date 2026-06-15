유흥식 추기경 "교황 방북, 북한에 달린 일…北서 여건 만들어야"

AI 핵심 요약beta
- 유흥식 추기경이 14일 레오 14세 교황 방북은 북한 초청에 달렸다고 밝혔다
- 레오 14세 교황이 북미관계 개선에 일정 역할을 할 수 있을 것이라고 전망했다
- 유 추기경은 이재명 대통령과 교황이 잘 맞고 교황이 한반도 평화에 기여하길 바란다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경이 레오 14세 교황의 방북 가능성에 대해 "북한에 달린 일"이라고 밝혔다.
유 추기경은 14일(현지시간) 바티칸 성베드로 대성당 앞에서 기자들과 만나 "북한에서 초청하고 여건을 만들어야 한다"며 "교황님은 (북한이) 초청하면 가신다고 했다"고 말했다.
그러면서 "레오 교황님은 미국 분으로 미국 추기경과 교회 쪽의 협력이 가능하다"며 "옛날보다는 북한 관계, 북미관계 트는데 조금 역할 하실 수 있을까 하는 생각이 든다"고 전했다.
유 추기경은 이재명 대통령과 레오 14세 교황의 첫 만남에 대해 "두 분이 죽이 잘 맞으실 것 같다"며 "교황님께 힘을 받으면 국제적 위상도 높아진다. 교황님이 실제로 그런 힘을 갖고 있다"고 말했다.
이어 "교황님께 한반도 평화를 위해 큰 일을 하셨으면 좋겠다고 말씀을 드렸다"며 "교황님이 웃으시면서 '나도 역할 할 수 있으면 얼마나 좋겠느냐'고 하셨다"고 덧붙였다.
blue99@newspim.com