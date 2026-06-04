'스포츠 마니아' 교황 레오 14세, 태권도 명예 10단 됐다

조정원 세계태권도연맹 총재 "도복 입고 테니스 치셔도" 농담

알현식에 난민 선수 7명 초청돼...교황, 난민 지원 활동에 감사

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스포츠 마니아로 알려진 레오 14세 교황이 태권도 명예 유단자가 됐다.

세계태권도연맹(WT) 조정원 총재는 3일(현지시간) 바티칸에서 레오 14세 교황이 주재한 수요 일반 알현에 참석했다. 조 총재는 교황을 예방한 자리에서 태권도 최고 영예인 명예 10단증과 도복을 전달했다. 이번 수여는 전 세계 평화 증진과 인도주의 활동에 헌신한 교황의 공로를 기리기 위해 마련됐다. WT는 지난 2017년 프란치스코 전 교황에게도 명예 10단증을 수여한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 레오14세 교황에게 명예 10단증을 전달하는 세계태권도연맹 조정원 총재. [사진=세계태권도연맹 SNS] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 레오14세 교황에게 도복을 전달하는 세계태권도연맹 조정원 총재. [사진=세계태권도연맹 SNS] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

이날 알현식에는 특별한 손님들이 함께해 의미를 더했다. 요르단의 아즈락과 자타리 난민캠프에서 초청된 7~14세 난민 선수 7명이 주인공이다. 난민캠프에서 태어나 자란 이들에게는 이번 바티칸 방문이 생애 첫 해외 행선지다. 교황은 명예 단증과 도복을 전달받은 뒤 난민 아이들에게 둘러싸여 환한 미소로 기념사진을 촬영했다. 난민 선수들은 오는 5일부터 사흘간 로마 포로 이탈리코에서 열리는 유소년 태권도 대회인 '김 앤 리우 토너먼트'에 출전할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 난민 선수들과 기념 사진 찍는 레오14세 교황. [사진=세계태권도연맹 SNS] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

교황은 WT와 태권도박애재단(THF)이 전개해 온 난민 지원 활동에 깊은 감사를 표했다. 특히 난민캠프 출신 어린 선수들을 직접 만난 것에 대해 큰 기쁨이라고 전했다. 평소 수준급 테니스 실력을 자랑하는 교황을 향해 조 총재는 "도복을 입고 테니스를 치셔도 좋겠다"고 가벼운 농담을 건넸고, 교황은 밝은 웃음으로 화답하며 화기애애한 분위기 속에 대화를 나눴다.

이날 현장에는 양진방 WT 부총재, 서정강 사무총장, 윤웅석 국기원장 등이 참석했다. 알현식이 끝난 오후에는 로마의 명소 스페인 광장에서 화려한 태권도 시범 공연이 펼쳐졌다. 시범단이 선보인 고난도 공중 격파와 절도 있는 품새는 광장을 가득 메운 수천 명의 관광객들로부터 뜨거운 박수갈채를 이끌어냈다.

psoq1337@newspim.com