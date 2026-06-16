[금/유가] 미·이란 종전 합의에 유가 3개월래 최저…금값은 상승

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이란이 전쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방을 목표로 한 양해각서(MOU)에 서명했다고 밝히면서 15일(현지시간) 국제 유가가 3개월래 최저치로 급락했다. 반면 금값은 금리 인상 기대가 완화되며 사흘째 상승해 일주일 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 이날 배럴당 전장보다 4.13달러(4.87%) 내린 80.75달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 전장보다 4.16달러(4.76%) 밀린 83.17달러에 거래됐다.

두 유종 모두 지난 12일 3% 넘게 떨어진 데 이어 이날 3월 4일 이후 최저 수준으로 하락했다. WTI는 장중 한때 5달러까지 빠지기도 했다.

한 미국 관료에 따르면 MOU는 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령, 모하마드바게르 갈리바프 이란 의회 의장에 의해 서명됐다. 합의의 공식 서명식은 금요일 제네바에서 열릴 예정이다. 이란 반관영 메흐르 통신은 초안이 이란의 주선하에 30일 이내에 호르무즈 해협을 재개방하도록 요구한다고 전했다.

복 파이낸셜의 데니스 키슬러 트레이딩 담당 수석 부사장은 "엄청난 원유 공급 물량이 매우 가능성 높게 들어오는 상황에서 매도세는 정당해 보인다"고 분석했다.

이란 국영 이란석유공사(NIOC)는 이날 아시아 구매자 대상 경질유 7월 공식 판매가격(OSP)을 오만·두바이 평균 대비 배럴당 7.15달러 높은 수준으로 낮췄다. 전월 프리미엄 13달러에서 내린 것이다.

원유 배럴 [사진=블룸버그]

전 세계 원유·액화천연가스(LNG) 공급의 5분의 1이 지나는 요충지인 호르무즈 해협이 3개월 넘게 봉쇄되면서 수백만 배럴의 원유·가스 공급이 사라졌다. 해협이 개방된 후 이 물량이 얼마나 빨리 시장에 복귀할지는 불분명하다.

스파르타 커모디티스의 닐 크로스비 리서치 책임자는 "선박 공급망을 갖추고 아라비아만 내에서 재가동이 원활히 이뤄지도록 하는 것은 어려울 것"이라며 "일부 선주들은 보험사들의 입장을 들을 때까지 아라비아만으로 향하는 것을 주저할 것"이라고 말했다.

국제에너지기구(IEA)의 최근 보고서에 따르면 1400만 배럴 이상의 원유 생산이 중단된 상태로 이는 세계 수요의 약 14%에 해당한다. 업계 관계자들은 전쟁 전 생산·정제 수준으로 완전히 복귀하는 데 수주에서 수개월, 심지어 수년이 걸릴 수 있다고 본다.UBS의 지오반니 스타우노보 애널리스트는 낮은 원유 재고와 더딘 생산 재개 과정, 전략 비축유 재충전이 장기적으로 유가를 지지할 것이라고 내다봤다.

미 에너지정보청(EIA)에 따르면 세계 최대 경제국들의 비축량은 걸프 지역 생산 손실로 기록적 속도로 줄어들며 최소 2003년 이후 가장 낮은 수준으로 향하고 있다.

삭소뱅크의 올레 한센 애널리스트는 "전쟁 전 브렌트유 범위가 약 60~70달러였던 점을 보면 새로운 가격 하단이 지난해 12월~올해 1월의 60달러에서 높아져 향후 75~80달러까지 올라갈 것으로 예상한다"며 "상방 위험도 있다"고 말했다.

현물 금은 이날 오후 1시 30분 기준 2.6% 오른 온스당 4327.82달러를 기록했다. 장 초반에는 6월 5일 이후 최고치를 찍기도 했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물은 온스당 2.7% 상승한 4351.60달러에 마감했다.

블루라인 퓨처스의 필립 스트리블 수석 시장 전략가는 "금 시장은 분쟁을 지나쳐 이를 가격에서 빼내고 있다"며 "평화 합의 소식이 국채 수익률과 달러, 유가를 끌어내렸고 이들은 가장 큰 인플레이션 및 자산 간 위험이었다"고 분석했다.

금값은 이란 분쟁 시작 이후 압박을 받아왔다. 높은 에너지 가격과 인플레이션 우려가 금리 인상 가능성을 높였기 때문이다. 금리 인상은 이자가 없는 자산인 금에 부담으로 작용하는 경향이 있다.

시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 틀(프레임워크) 합의 이후 트레이더들은 12월 미국 금리 인상 확률을 지난주 약 70%에서 58%로 낮췄다.

시장의 관심은 16~17일 케빈 워시 의장이 처음으로 주재하는 첫 연방준비제도(Fed) 정책회의로 향하고 있다. 시장은 금리 전망에 대한 단서를 찾고 있다.

스트리블 전략가는 금의 다음 가격 움직임이 결국 워시 의장과 그의 어조, 그가 금리 경로에 대해 무엇을 말할지에 달려 있다고 말했다.

다른 금속 중 현물 은은 3.1% 오른 온스당 70.09달러, 백금은 3.2% 상승한 1772.85달러, 팔라듐은 4.9% 뛴 1345.98달러를 기록했다.

mj72284@newspim.com