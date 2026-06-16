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[금/유가] 미·이란 종전 합의에 유가 3개월래 최저…금값은 상승

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AI 핵심 요약

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  • 미국·이란이 전쟁 종식 MOU에 서명해 유가가 급락했다.
  • WTI와 브렌트유가 3개월래 최저치로 밀렸다.
  • 금값은 금리 인상 기대 완화로 사흘째 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이란이 전쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방을 목표로 한 양해각서(MOU)에 서명했다고 밝히면서 15일(현지시간) 국제 유가가 3개월래 최저치로 급락했다. 반면 금값은 금리 인상 기대가 완화되며 사흘째 상승해 일주일 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 이날 배럴당 전장보다 4.13달러(4.87%) 내린 80.75달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 전장보다 4.16달러(4.76%) 밀린 83.17달러에 거래됐다.

두 유종 모두 지난 12일 3% 넘게 떨어진 데 이어 이날 3월 4일 이후 최저 수준으로 하락했다. WTI는 장중 한때 5달러까지 빠지기도 했다.

한 미국 관료에 따르면 MOU는 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령, 모하마드바게르 갈리바프 이란 의회 의장에 의해 서명됐다. 합의의 공식 서명식은 금요일 제네바에서 열릴 예정이다. 이란 반관영 메흐르 통신은 초안이 이란의 주선하에 30일 이내에 호르무즈 해협을 재개방하도록 요구한다고 전했다.

복 파이낸셜의 데니스 키슬러 트레이딩 담당 수석 부사장은 "엄청난 원유 공급 물량이 매우 가능성 높게 들어오는 상황에서 매도세는 정당해 보인다"고 분석했다.

이란 국영 이란석유공사(NIOC)는 이날 아시아 구매자 대상 경질유 7월 공식 판매가격(OSP)을 오만·두바이 평균 대비 배럴당 7.15달러 높은 수준으로 낮췄다. 전월 프리미엄 13달러에서 내린 것이다.

원유 배럴 [사진=블룸버그]

전 세계 원유·액화천연가스(LNG) 공급의 5분의 1이 지나는 요충지인 호르무즈 해협이 3개월 넘게 봉쇄되면서 수백만 배럴의 원유·가스 공급이 사라졌다. 해협이 개방된 후 이 물량이 얼마나 빨리 시장에 복귀할지는 불분명하다.

스파르타 커모디티스의 닐 크로스비 리서치 책임자는 "선박 공급망을 갖추고 아라비아만 내에서 재가동이 원활히 이뤄지도록 하는 것은 어려울 것"이라며 "일부 선주들은 보험사들의 입장을 들을 때까지 아라비아만으로 향하는 것을 주저할 것"이라고 말했다.

국제에너지기구(IEA)의 최근 보고서에 따르면 1400만 배럴 이상의 원유 생산이 중단된 상태로 이는 세계 수요의 약 14%에 해당한다. 업계 관계자들은 전쟁 전 생산·정제 수준으로 완전히 복귀하는 데 수주에서 수개월, 심지어 수년이 걸릴 수 있다고 본다.UBS의 지오반니 스타우노보 애널리스트는 낮은 원유 재고와 더딘 생산 재개 과정, 전략 비축유 재충전이 장기적으로 유가를 지지할 것이라고 내다봤다.

미 에너지정보청(EIA)에 따르면 세계 최대 경제국들의 비축량은 걸프 지역 생산 손실로 기록적 속도로 줄어들며 최소 2003년 이후 가장 낮은 수준으로 향하고 있다.

삭소뱅크의 올레 한센 애널리스트는 "전쟁 전 브렌트유 범위가 약 60~70달러였던 점을 보면 새로운 가격 하단이 지난해 12월~올해 1월의 60달러에서 높아져 향후 75~80달러까지 올라갈 것으로 예상한다"며 "상방 위험도 있다"고 말했다.

현물 금은 이날 오후 1시 30분 기준 2.6% 오른 온스당 4327.82달러를 기록했다. 장 초반에는 6월 5일 이후 최고치를 찍기도 했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물은 온스당 2.7% 상승한 4351.60달러에 마감했다.

블루라인 퓨처스의 필립 스트리블 수석 시장 전략가는 "금 시장은 분쟁을 지나쳐 이를 가격에서 빼내고 있다"며 "평화 합의 소식이 국채 수익률과 달러, 유가를 끌어내렸고 이들은 가장 큰 인플레이션 및 자산 간 위험이었다"고 분석했다.

금값은 이란 분쟁 시작 이후 압박을 받아왔다. 높은 에너지 가격과 인플레이션 우려가 금리 인상 가능성을 높였기 때문이다. 금리 인상은 이자가 없는 자산인 금에 부담으로 작용하는 경향이 있다.

시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 틀(프레임워크) 합의 이후 트레이더들은 12월 미국 금리 인상 확률을 지난주 약 70%에서 58%로 낮췄다.

시장의 관심은 16~17일 케빈 워시 의장이 처음으로 주재하는 첫 연방준비제도(Fed) 정책회의로 향하고 있다. 시장은 금리 전망에 대한 단서를 찾고 있다.

스트리블 전략가는 금의 다음 가격 움직임이 결국 워시 의장과 그의 어조, 그가 금리 경로에 대해 무엇을 말할지에 달려 있다고 말했다.

다른 금속 중 현물 은은 3.1% 오른 온스당 70.09달러, 백금은 3.2% 상승한 1772.85달러, 팔라듐은 4.9% 뛴 1345.98달러를 기록했다.

 

mj72284@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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