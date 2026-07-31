코이즈, SOC 전구체 공급 전략 강화

AI 핵심 요약beta
- 코이즈는 31일 SOC 사업을 전구체 공급 중심으로 전환했다.
- 반도체 공급망 다변화와 멀티소싱 확대에 대응한 전략이다.
- 전구체 공급으로 2차 벤더 역할을 하며 입지 확대를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코이즈는 기존 완제품(3단계) 직납 중심에서 전구체(1단계) 공급 중심으로 SOC(Spin-On Carbon) 사업 전략을 전환했다고 31일 밝혔다.
회사에 따르면 이는 반도체 공급망 다변화와 멀티소싱 확대 추세에 대응하기 위한 것이다. 주요 반도체 기업들이 단일 공급사 의존도를 낮추고 국내 협력사를 추가 확보하려는 움직임이 활발해지면서 소재 기업들의 시장 진입 기회가 확대되고 있다.
코이즈는 독자적인 분자 구조 설계 기술과 기술적 독립성을 유지하면서 완제품 공급사에 종속되지 않는 사업구조를 구축할 계획이다. 전구체 공급을 기반으로 SOC 제조사의 2차 벤더 역할을 수행하며 공급망 내 입지를 확대할 예정이다.
SOC(Spin-On Carbon)는 반도체 미세 패턴 형성 공정에서 포토레지스트 하단에 적용되는 하드마스크 소재다. 우수한 식각 내성과 평탄화 특성을 바탕으로 초미세 공정 구현에 필수적이며, 반도체 미세화가 고도화될수록 소재의 중요성과 수요가 지속적으로 확대되고 있다.
코이즈 관계자는 "코이즈의 독자적 기술 특성이 기존 기술과의 차별화가 뚜렷해 SOC 제조사들의 관심도가 높아졌다"며 "현재 많은 문의와 상담이 활발하게 진행되고 있어 올해 가시적인 성과를 달성할 수 있도록 총력을 기울일 예정"이라고 설명했다.
이어 "최근 반도체 공급망 재편은 국내 소재 기업들에게 새로운 시장 진입 기회를 제공하고 있다"며 "전구체 공급 전략으로 전환해 기존 공급사와의 직접적인 경쟁을 최소화할 수 있는 만큼 시장 진입 시기를 앞당길 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com