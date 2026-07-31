케이뱅크, 망고빙수 게임으로 최대 13만원 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 31일 망고빙수 만들기 이벤트를 시작했다.
- 입출금계좌·ALPHA 고객은 하루 1번 참여해 현금을 받는다.
- 완성자 100명에 13만원, 신규고객엔 엽떡쿠폰을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크가 내달 31일까지 망고빙수 만들기 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다. 입출금 계좌 또는 청소년 전용 금융서비스 'ALPHA'를 보유한 고객이 참여할 수 있다.
고객은 이벤트 페이지에서 하루 한 번 버튼을 눌러 망고빙수를 만들고, 참여할 때마다 1원부터 5원까지 랜덤 현금을 즉시 받는다. 10번 참여하면 망고빙수 1개가 완성된다.
이벤트 종료 후 망고빙수를 1개 이상 완성한 고객 100명을 추첨해 13만원을 지급한다. 완성한 개수가 많을수록 추첨 기회가 늘어난다. 완성하지 못한 고객도 진행률에 따라 혜택을 받는다. 완성률 50% 이상인 고객 500명에게는 3만원, 30% 이상인 고객 1000명에게는 1만원을 각각 추첨 지급한다. 상위 혜택을 우선 적용한다.
한편 케이뱅크는 신규 고객 대상 엽떡 할인쿠폰 이벤트도 내달 9일까지 진행한다. 이벤트 링크를 통해 가입하는 신규 고객에게 1만4000원, 7000원, 5000원 할인쿠폰 중 1장을 랜덤으로 지급한다.
romeok@newspim.com