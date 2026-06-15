정부, "미-이란 종전협상 타결 환영... 평화 안정 회복 기대"

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외교부 대변인 성명...한국 선박·선원 안전 기대

호르무즈 자유 통항 강조..."국제사회 노력 동참"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 미국과 이란의 종전협상 타결을 환영하면서 호르무즈 해협에 머물고 있는 한국 선박과 선원의 안전에 대한 기대감을 나타냈다.

외교부는 15일 대변인 명의의 성명을 발표하고 "정부는 미국과 이란 간 협상이 타결되고 역내 안정과 평화 회복을 위한 중요한 진전이 이뤄진 것을 환영한다"고 밝혔다. 성명은 이어 "이번 협상 타결을 이끌어 낸 도널드 트럼프 대통령의 리더십과 협상 당사국 및 관련국들의 외교적 노력을 높이 평가한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박일 외교부 대변인 gdlee@newspim.com

외교부는 또 "우리는 관련 당사자들의 철저한 이번 합의 이행 및 추가 협상 타결을 통해 이란 핵 문제 해결의 계기가 마련되고, 역내 지속 가능한 평화와 안정이 조속히 회복되기를 기대한다"고 밝혔다.

외교부는 이번 종전 협상 타결로 모든 선박이 호르무즈 해협을 자유롭고 안전하게 통항할 수 있어야 한다는 점을 강조했다.

외교부는 성명에서 "정부는 호르무즈 해협 항행에 제약을 받아온 우리 선박과 선원들을 포함한 모든 선박이 조속히 안전한 운항을 재개할 수 있기를 바란다"면서 "호르무즈 해협에서의 자유로운 항행이 지속적으로 보장될 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회의 노력에 지속 동참해 나갈 것"이라고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 14일(현지시간) 소셜미디어에서 "이란과의 합의가 지금 마무리됐다"고 밝히며 호르무즈 해협의 개방과 미 해군의 해상 봉쇄 해제를 전격 승인했다.

이란의 안보정책을 결정하는 기구인 최고국가안보위원회(SNSC)도 이날 미국과 이란의 양해각서(MOU) 체결 합의 사실을 공개하고 군사작전 종료를 선언했다.

opento@newspim.com