아이돌봄사, 국가자격으로 민간까지 관리…"믿고 맡기는 돌봄서비스" 가동

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4월 23일부터 국가자격 취득자 공·민간 활동 허용

민간기관 등록제로 범죄경력 조회 등 법적 관리 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 아이돌봄사 국가자격제와 민간 아이돌봄서비스제공기관 등록제가 본격 시행된다.

성평등가족부는 개정 '아이돌봄 지원법' 시행에 따라 오는 23일부터 아이돌봄사 국가자격 신청 접수를 시작하고 민간 아이돌봄서비스제공기관 등록 기준과 절차를 마련했다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사 미디어월에서 성평등부 현판식에 참석해 제막 후 소감을 발표하고 있다.2025.10.01gdlee@newspim.com

이번 제도 도입으로 공공 중심이던 아이돌봄서비스 관리체계가 민간 영역까지 확대되면서 돌봄 인력의 전문성과 서비스 신뢰도가 한층 강화될 것으로 기대된다.

아이돌봄사 국가자격제는 전문 돌봄교육과정을 이수하고 범죄경력조회, 건강진단 등 결격사유 확인을 거친 사람에게 성평등부 장관이 자격증을 발급하는 제도다.

그동안 공공 아이돌봄센터 소속 인력만 '아이돌보미'로 활동할 수 있었던 것과 달리 국가자격 취득자는 민간에서도 활동이 가능해진다.

자격 취득을 위해서는 지정 교육기관에서 양성교육을 이수한 뒤 건강진단 결과서와 범죄경력조회 동의서를 제출해야 한다.

이후 한국건강가정진흥원의 자격검정과 인·적성 검사를 거쳐 최종 자격증이 발급된다.

민간 아이돌봄서비스제공기관 등록제도 함께 시행된다. 일정 요건을 갖춘 민간 기관은 관할 지방자치단체에 등록할 수 있으며 등록 기관은 소속 돌봄 인력에 대한 범죄경력조회 등 법적 관리 권한을 갖게 된다.

그동안 법적 근거가 부족해 신원 확인이 어려웠던 민간 돌봄 영역의 한계를 보완할 수 있을 것으로 보인다.

성평등부는 향후 아이돌봄사의 전문성 강화를 위한 홍보와 함께 아동학대 예방·대응 매뉴얼을 제작·보급하는 등 서비스 품질 제고에 나설 계획이다.

원민경 성평등부 장관은 "아이돌봄사 국가자격제와 민간기관 등록제 시행은 관리 사각지대에 있던 민간 아이돌봄서비스의 신뢰성을 높이는 중요한 전환점"이라며 "돌봄 인력의 전문성과 신뢰성을 확보해 국민들이 민간 아이돌봄서비스도 안심하고 이용할 수 있는 돌봄 환경을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

박구연 한국건강가정진흥원 이사장은 "이번 제도 시행을 통해 아이돌봄 인력의 전문성과 신뢰성을 한층 강화할 수 있게 됐다"라며 "한국건강가정진흥원은 아이돌봄사 국가자격제도와 민간 등록제를 체계적으로 관리하여 안전한 돌봄 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com