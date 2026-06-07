김여정 "핵 보유국 지위 절대불퇴"…'北 비핵화 합의' 미국 주장 반박

북·중 정상회담 앞두고 담화

미 무역대표부 향해 "완전 날조" 비난

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김여정 북한 노동당 총무부장은 미국과 중국 정상이 '북한 비핵화'에 뜻을 같이했다는 미국 측 주장을 강하게 반박했다.

노동당 기관지 노동신문은 7일 김 부장이 전날 담화를 통해 최근 미·중 정상회담에서 양국 정상이 '북한의 완전한 비핵화' 방침에 동의했다는 미국 국무부의 공식 입장에 대해 "미국의 상투적인 거짓 유포 놀음"이라고 비난했다고 보도했다.

김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]

김 부장의 이번 담화는 시진핑 중국 국가 주석의 평양 방문을 하루 앞두고 나왔다. 다가오는 북·중 정상회담에서 비핵화 문제가 의제로 다뤄지지 않을 것임을 대내외에 분명히 하려는 의도로 보인다.

김 부장은 미·중 정상이 한반도 비핵화 목표 유지에 동의했다고 밝힌 미 무역대표부(USTR) 대표의 발언 역시 "완전한 날조이고 허황된 거짓 정보"라고 비난했다. 또 "비핵화라는 고어에 대한 집착이 매우 특이하게 강한 미국 관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다"라고 비판했다.

김 부장은 "우리는 그러한 사실의 유무에 대하여 가장 정확한 정보를 가지고 있다"고도 언급했는데, 이는 해당 회담 내용과 관련해 중국 측으로부터 직접적인 사전 설명이나 교감이 있었다는 뜻으로도 풀이된다.

아울러 김 부장은 북한의 무력 증강이 정당한 자위권 행사라는 주장도 했다. 최근 미국 국무부가 한국에 1억 600만 달러(약 1650억 원) 규모의 합동 정밀 직격탄(JDAM) 및 관련 장비 수출을 승인한 사실을 근거로 삼았다.

김 부장은 "바로 이것이 적대국들의 끊임없는 무력 증강 책동에 대처하여 국가의 안전을 보장하기 위한 자위력 강화에 우리가 전념하고 있는 이유"라며 "앞으로도 그렇게 해야만 하는 이유"라고 했다.

김 부장은 핵보유국 지위도 공고히 했다. 그는 "우리의 핵 보유국 지위는 절대불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실"이라며 "핵은 힘을 숭상하는 자들과의 논쟁에서 가장 위력한 논리다. 우리는 자기의 주권과 안전에 대한 그 어떤 위협이나 타협도 절대로 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.

pcjay@newspim.com