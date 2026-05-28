北, '쿼드' 외교장관 북핵 성명에 "비핵화 절대 없을 것"

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외무성 "미국 일극지배의 도구 불과"

"특정 국가 겨냥 적대적 의사" 주장

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 28일 "비핵화는 절대로, 영원히 없을 것"이라며 국제사회의 북핵 반대 입장에 반발하는 입장을 드러냈다.

북한 외무성 대변인은 이날 관영 선전매체인 조선중앙통신과의 인터뷰에서 "우리 국가의 합법적인 주권적 권리행사를 걸고 들면서 그 무슨 '비핵화'를 운운하는 것은 쿼드가 미국의 일극지배 전략실현에 복무하는 정치·외교적 도구에 불과하다는 것을 입증한다"고 주장했다.

마코 루비오 미국 국무장관, 페니 웡 호주 외교장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관이 지난 26일 인도 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 열린 쿼드 외교장관 회의 참석 후 공동 기자회견을 했다. [사진=로이터 뉴스핌]

이런 입장 표명은 미국·일본·호주·인도 4개국 안보협의체인 '쿼드'(Quad) 국가 소속 외교장관들이 지난 26일 인도 뉴델리에 모여 '북한의 완전한 비핵화에 관한 우리의 의지를 재확인한다'는 공동성명을 발표한데 따른 것이다.

이번 외교장관 회동에는 마코 루비오 미국 국무장관, 페니 웡 호주 외교장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관이 참석했다.

외무성 대변인은 쿼드 외교장관 공동성명을 거론하면서 "아시아·태평양 나라들이 직면한 당면하고 시급한 도전과 위협을 심히 왜곡했을 뿐 아니라 특정 국가들을 겨냥한 적대적 의사를 여과 없이 노출했다"고 강조했다.

또 "쿼드가 중국 남해와 중국 동해의 상황에 우려를 표시하면서 협력강화를 운운한 것은 국제사회의 우려를 불러일으키고 있는 일본의 재무장화 책동과 오스트레일리아의 핵잠수함 보유에 정당성을 부여하기 위한 데 목적을 두고 있다"고 주장했다.

외무성 대변인은 "미국 주도의 쿼드가 우리 국가를 비롯한 지역나라들에 대한 적대적 입장을 고취한 데 대해 단호히 규탄·배격하며 지역의 평화와 안정을 파괴하는 진영 대결 기도를 더 이상 추구하지 말 것을 강력히 요구한다"고 말했다.

yjlee@newspim.com