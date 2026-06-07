[깐부회동 시즌2] 젠슨 황, 하루에 PC방 두 곳 돈다…김택진·장병규 연쇄 회동

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신논현 PC방서 크래프톤·엔씨 경영진 만나

AI 게임·피지컬 AI 협력 논의

입국 첫날 페이커 이어 게임업계 광폭 행보

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 PC방을 연달아 찾으며 국내 게임업계와의 접점을 넓힌다. 입국 첫날 프로게이머 페이커 이상혁을 만난 데 이어 이번에는 장병규 크래프톤 의장과 김택진 엔씨소프트 대표를 차례로 만나 게임과 인공지능(AI) 협력 방안을 논의한다.

7일 게임업계에 따르면 황 CEO는 이날 서울 강남구 신논현역 인근 PC방 두 곳을 잇달아 방문해 크래프톤과 엔씨 경영진을 만날 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'를 방문한 가운데 젠슨 황과 이상혁 선수(페이커)가 기념촬영을 하기 위해 각자의 시그니처 포즈를 취하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

먼저 황 CEO는 신논현역 인근 한 PC방을 찾아 장병규 의장과 회동한다. 이 자리에는 이강욱 크래프톤 최고인공지능책임자(CAIO)와 장태석 PUBG: 배틀그라운드 총괄 등 주요 관계자들도 참석하는 것으로 전해졌다. 양측은 피지컬 AI를 비롯해 AI 기반 콘텐츠 개발, 엔비디아 AI 컴퓨팅 플랫폼 활용 방안 등을 폭넓게 논의할 것으로 예상된다.

크래프톤은 이날 배틀그라운드 크리에이터와 이용자들을 대상으로 현장 행사를 진행한다. 황 CEO의 방문 역시 게이머들과 직접 만나는 상징적 일정으로 해석된다.

황 CEO는 이후 인근 포털 PC방으로 이동해 김택진 대표와 만난다. 엔씨는 같은 장소에서 신작 MMORPG 아이온2 개발진이 참여하는 이용자 대상 라이브 행사를 개최한다. 황 CEO와 김 대표는 게임 산업과 AI 기술 접목 방안을 논의하는 한편 현장을 찾은 이용자들과도 소통할 것으로 알려졌다.

특히 두 사람은 온라인으로 생중계되는 아이온2 관련 방송에도 모습을 드러낼 전망이다. 엔씨소프트는 지난해 서울에서 열린 엔비디아 게이머 행사에 아이온2와 신더시티를 선보인 바 있으며, 아이온2에는 엔비디아의 그래픽 기술이 적용돼 양사의 협력 관계를 이어오고 있다.

엔씨의 AI 전문 계열사 NC AI는 오는 8일 엔비디아가 주최하는 국내 AI·로봇 스타트업 비공개 간담회에도 참석할 예정이다.

황 CEO의 잇따른 PC방 방문은 한국 게임 산업에 대한 높은 관심을 보여주는 행보로 평가된다. 그는 지난 5일 김포공항 입국 직후에도 서울 홍대 T1 베이스캠프를 찾아 페이커 이상혁을 비롯한 T1 선수단과 만난 바 있다.

재계 총수들과의 회동은 물론 게임사와 e스포츠 현장까지 직접 찾으며 한국 AI·게임 생태계 전반과 접점을 확대하는 모습이다.

syu@newspim.com