젠슨 황, 크래프톤 장병규 의장 만난다...피지컬 AI 협력 논의 전망

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크래프톤 경영진과 단독 회동 전망

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 방한을 앞둔 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 크래프톤 경영진을 만난다.

4일 업계에 따르면 젠슨 황 CEO는 이번 주 서울에서 장병규 크래프톤 의장, 이강욱 CAIO(최고인공지능책임자), 장태석 '배틀그라운드' IP 프랜차이즈 총괄 등과 만난다. 정확한 일정은 공개되지 않았지만 크래프톤과 단독 회동인 것으로 알려졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌]

이번 회동에서 양 측은 피지컬 AI를 포함한 휴머노이드 로봇 등에 대해 논의할 것으로 알려졌다.

또한 엔비디아가 최근 공개한 AI PC 브랜드 'RTX 스파크' 기반 게이밍 협업에 대해서도 논의할 것으로 예상된다.

크래프톤은 지난해에도 엔비디아와 로보틱스 분야 협력 논의를 진행한 바 있다. 크래프톤 경영진은 지난해 4월 미국 캘리포니아주 엔비디아 본사를 방문해 로보틱스를 포함한 차세대 기술 협력에 대해 논의했다.

이에 이번 회동에서는 크래프톤의 인공지능(AI) 로보틱스 기업 루도 로보틱스가 핵심이 될 것으로 전망된다.

루도로보틱스는 피지컬 AI와 AI 기반 로보틱스를 연구하는 기업으로 크래프톤 신사업의 일환으로 설립됐다. 미국에 모회사를 두고 한국에 자회사를 두고 있다.

이강욱 CAIO가 루도로보틱스 최고기술책임자(CTO)이자 루도로보틱스코리아 대표를 맡고 있다.

origin@newspim.com