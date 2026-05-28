크래프톤 배틀그라운드 모바일, 마운틴듀와 공식 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 28일 마운틴듀와 공식 파트너십을 체결했다.
- 양사는 게임 마케팅과 e스포츠 연계 활동을 추진한다.
- 마운틴듀는 PMPS 스폰서와 아시안게임 프로젝트에 나선다.
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아이치·나고야 AG 연계 콘텐츠 추진…국가대표 다큐 제작 예정
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 크래프톤의 모바일 게임 '배틀그라운드 모바일'이 글로벌 음료 브랜드 마운틴듀와 2026년 공식 파트너십을 체결했다.
크래프톤은 28일 이번 협업을 통해 게임 마케팅과 e스포츠, 아시안게임 연계 프로젝트 등 다양한 공동 마케팅 활동을 전개한다고 밝혔다. 양사는 이용자 참여형 콘텐츠와 e스포츠 팬 경험 확대를 중심으로 게임 안팎을 연결하는 이벤트와 캠페인을 선보일 계획이다.
마운틴듀는 지난해에 이어 올해도 국내 프로 리그 '배틀그라운드 모바일 프로 시리즈(PMPS)'의 타이틀 스폰서로 참여한다. 시즌 기간 동안 온·오프라인 이벤트와 팬 참여 프로그램을 운영하며 e스포츠 팬들과 접점을 넓힐 예정이다.
양사는 2026 아이치·나고야 아시안게임과 연계한 프로젝트도 추진한다. 배틀그라운드 모바일 국가대표팀의 도전 과정을 담은 다큐멘터리 콘텐츠를 제작하고, 국가대표팀 응원 캠페인과 관련 콘텐츠를 순차 공개할 계획이다.
크래프톤은 "게임과 e스포츠, 국가대표 응원 문화가 연결되는 새로운 프로젝트를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com