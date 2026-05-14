크래프톤, 배틀그라운드 협력 PvE 모드 '페이데이' 출시

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 13일 배틀그라운드 41.2 업데이트로 협력 PvE 모드 페이데이를 기간 한정 출시했다
- 페이데이는 5개 클래스 기반 최대 4인 협동으로 전리품을 확보해 탈출하는 미션형 콘텐츠다
- 배틀그라운드는 이벤트 패스와 신규 패스, 미라마 비밀의 방, 070 셰이크 협업 곡 등 다양한 업데이트를 추가했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 '배틀그라운드'의 41.2 업데이트를 통해 신규 협력 PvE 모드 '페이데이'를 출시했다. 스타브리즈 엔터테인먼트와의 협업으로 만들어진 이 모드는 13일부터 6월 17일까지 기간 한정으로 운영된다.
페이데이는 최대 4명이 팀을 이뤄 목표 지점에 침투해 전리품을 확보한 뒤 탈출하는 협력 플레이 콘텐츠다. 플레이어는 상황에 따라 은신 플레이와 전면 교전을 선택할 수 있으며, 클래스별 역할 분담이 핵심이다.
게임에는 돌격병, 의료병, 방어병, 저격수, 잠입자 등 5가지 클래스가 있다. 각 클래스는 고유한 능력과 궁극기, 가젯을 갖추고 있으며, 플레이어는 이를 활용해 자신과 팀을 강화할 수 있다. 더 많은 전리품을 확보하면 새로운 스킬과 무기를 해금할 수 있다.
페이데이 3의 미션에서 영감을 받은 4개의 작전 지역이 마련됐다. '환전소', '다이아몬드 디스트릭트', '나이트클럽', '무장 수송차량' 등에서 플레이어는 돈과 금괴, 보석 등 목표물을 확보하고 보안 병력의 공격을 막아내며 탈출 작전을 수행한다.
이번 업데이트와 함께 '이벤트 패스: 페이데이'도 선보였다. 플레이어는 이를 통해 페이데이 갱 테마 아이템과 다양한 보상을 획득할 수 있다.
배틀그라운드는 이 외에도 근접 무기를 활용한 신규 처형 모션, 미라마 맵 내 비밀의 방, 신규 서바이버 패스 '도시 속 동물들' 등을 추가했다.
한편 배틀그라운드는 글로벌 아티스트 '070 셰이크'와 협업한 오리지널 곡 '베이비 드라이버'를 페이데이 모드 트레일러를 통해 공개했다. 16일 070 셰이크가 서울 펍지 성수에서 라이브 무대를 펼칠 예정이다.
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