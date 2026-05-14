신한은행, 삼성중공업·한국무역보험공사와 조선업 공급망 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 13일 삼성중공업·무보와 조선산업 상생금융 협약을 맺었다
- 3사는 협약으로 조선 수출 경쟁력 강화와 공급망 안정화에 협력하기로 했다
- 신한은행·삼성중공업이 213억원을 무보에 출연하고 무보는 협력업체에 3000억원 특별보증을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 지난 13일 울산 동구 소재 '호텔현대 바이 라한 울산'에서 삼성중공업, 한국무역보험공사(이하 무보)와 '조선 산업 수출경쟁력 강화 및 생산적금융 확대를 위한 상생금융 지원 업무협약'을 체결했다고 14일 밝혔다.
이날 협약식에는 정상혁 신한은행장, 최성안 삼성중공업 대표이사, 장영진 한국무역보험공사 사장 등이 참석해 K-조선 수출 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위한 협력 의지를 다졌다.
이번 협약은 삼성중공업 협력업체에 안정적인 유동성을 공급해 조선업 수출 공급망을 강화하고 대기업과 중소·중견기업 간 동반성장을 지원하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 신한은행과 삼성중공업은 각각 178억원과 35억원 등 213억원을 무보에 공동 출연한다. 무보는 이를 기반으로 삼성중공업 협력업체에 총 3000억원 규모의 특별보증을 공급한다. 지원 대상은 삼성중공업이 추천하는 협력업체로, 선정된 기업은 특별보증을 통한 유동성 지원과 보증료 전액 지원을 함께 받아 자금 조달과 금융비용 부담을 줄일 수 있다.
신한은행 관계자는 "이번 협약은 정부의 생산적 금융 확대 기조에 맞춰 조선업 수출 공급망을 구성하는 중소·중견기업의 실질적인 금융 부담을 덜어주는 데 의미가 있다"며
"앞으로도 조선업을 비롯한 국가 핵심 산업의 경쟁력 강화와 안정적인 공급망 구축을 위해 맞춤형 금융지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com