재난문자 90→157자로 확대…행안부, 여름철 재난정보 전달 강화

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 15일 재난문자 글자 수 확대와 중복문자 사전 검토 기능을 전국으로 확대했다
- 재난문자 시범 운영 결과 157자 확대와 사전 검토 기능 도입으로 최근 6개월간 중복 발송이 80% 이상 감소했다
- 앞으로 여름철 안전안내문자는 최대 157자까지 허용하되 위급·긴급재난문자는 90자 제한을 유지한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 여름철 집중호우와 태풍 등에 대비해 재난문자 정보를 보다 상세하게 전달할 수 있도록 재난문자 글자 수를 확대하고, 유사·중복 문자 사전 검토 기능을 전국으로 확대 운영한다.
행정안전부는 15일부터 재난문자 글자 수 확대와 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능 시범 운영을 전국으로 확대한다고 14일 밝혔다.
그동안 재난문자는 최대 90자까지만 작성할 수 있어 구체적인 재난 상황과 행동요령을 충분히 안내하는 데 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다. 또 여러 기관이 비슷한 내용을 반복 발송하면서 국민 피로도가 높아지고 정보 전달 효과가 떨어진다는 문제도 있었다.
이에 행안부는 지난해 10월부터 충북·경남·제주에서 재난문자 글자 수를 157자로 확대하는 시범 사업을 진행했고, 부산·세종에서는 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능을 운영해 왔다.
행안부에 따르면 시범 운영 결과 시스템 오류 없이 안정적으로 운영됐으며, 특히 사전 검토 기능 도입 이후 기상특보 관련 중복 재난문자 발송이 최근 6개월간 80% 이상 감소한 것으로 나타났다.
이에 따라 앞으로는 여름철 재난과 관련한 안전안내문자에 한해 최대 157자까지 재난문자를 작성할 수 있게 된다. 재난 발생 지역과 위험 상황, 대피 방법 등 보다 구체적인 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
다만 위급재난문자와 긴급재난문자는 기존과 동일하게 90자 제한을 유지한다.
행안부는 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능도 전국으로 확대 적용한다. 재난문자 발송 전 기존 발송 이력을 화면에 표시해 담당자가 중복 여부를 다시 확인할 수 있도록 해 불필요한 반복 발송을 줄인다는 계획이다.
박형배 행정안전부 안전예방정책실장은 "집중호우와 같은 여름철 재난은 짧은 시간 안에 큰 피해가 발생할 수 있어, 국민께 필요한 재난정보를 신속하고 정확하게 전달하는게 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 재난문자를 통해 더욱 구체적인 재난 상황 정보와 행동요령을 안내할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com