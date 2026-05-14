소방청, 인도네시아와 재난관리 협력강화…한국형 119 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 13일 인도네시아 내무부와 재난관리 협력의향서를 체결했다.
- 양측은 한국형 119 긴급신고시스템 도입과 재난관리·교육훈련·인력교류 등 다분야 협력을 추진하기로 했다.
- 인도네시아 대도시 중심 119 시스템 협력과 소방산업 교류·ODA 사업 확대를 통해 재난대응 역량을 강화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 인도네시아와 재난관리 협력을 강화하고 한국형 119 긴급신고시스템 확산에 나선다.
소방청은 김승룡 소방청장이 지난 13일(현지시간) 인도네시아 자카르타 내무부 청사에서 무하마드 티토 카르나비안(Muhammad Tito Karnavian) 인도네시아 내무부 장관과 면담을 갖고 재난관리 협력 강화를 위한 협력의향서(LOI)를 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 면담은 지난 4월 인도네시아 대통령 방한 이후 후속 협력 차원에서 마련됐다. 양측은 한국형 119 긴급신고시스템 도입 협력과 재난관리 체계 고도화, 재난 대응 역량 강화, 소방산업 협력 확대 방안 등을 논의했다.
양 기관은 협력의향서를 통해 소방·재난 대응 및 응급구조 신고체계 구축, 교육·훈련 프로그램 운영, 인력 교류, 국제전시회·세미나·워크숍 참여 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다.
특히 지진·화산·홍수 등 대형 자연재난이 빈번한 인도네시아 재난환경을 고려할 때 신속한 신고접수와 통합 출동체계 구축이 중요하다는 데 공감하고, 한국형 119 긴급신고시스템을 활용한 재난 대응 역량 강화 필요성에 의견을 모았다.
현재 인도네시아는 112 통합긴급신고시스템을 전국적으로 확대 구축 중이지만, 전체 514개 지방자치단체 가운데 142개 지자체에서만 24시간 서비스가 제공되고 있다.
이에 양측은 자카르타 등 대도시를 중심으로 한국형 119 긴급신고시스템 협력 가능성을 검토하고, 재난대응 정보 공유와 기술 협력, 교육훈련 교류 등을 단계적으로 확대하기로 했다.
김승룡 소방청장은 면담에서 한국의 선진 소방기술과 산업 경쟁력을 소개하며 소방산업 분야 교류 확대와 국내 기업의 해외 진출 활성화를 위한 제도적 협력 기반 확대도 요청했다.
소방청은 인도네시아를 대상으로 소방차량 무상양여와 초청연수 등 공적개발원조(ODA) 사업도 지속 추진 중이다. 2018년부터 올해까지 총 36대의 소방차량을 지원했으며, 수난구조·전기차 화재 대응·빅데이터 기반 화재예측 등 첨단 재난대응 분야 교육도 확대 운영하고 있다.
무하마드 티토 카르나비안 장관은 "인도네시아는 자연재난 발생 가능성이 높은 국가인 만큼 선진 재난대응 시스템 구축이 매우 중요하다"며 "한국의 119 긴급신고시스템과 교육훈련 체계가 인도네시아 재난대응 역량 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
김승룡 소방청장은 "재난은 특정 국가만의 문제가 아닌 국제사회가 함께 대응해야 할 공동의 과제"라며 "대한민국의 지능형 119 긴급신고시스템 운영 경험과 첨단 재난관리 기술을 바탕으로 인도네시아와의 협력을 확대하고, 아세안 지역 재난대응 역량 강화와 소방산업 협력 활성화를 위해 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com